Kripto para analiz şirketi Santiment, Ethereum piyasasında “alışıldık açgözlülük sinyallerinin” yeniden ortaya çıktığını bildirdi. Şirket, ETH’nin Bitcoin karşısındaki piyasa hakimiyetinin Ocak sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

BALİNA SAYISI ARTIYOR

Santiment’in verilerine göre en az 100 bin ETH tutan cüzdanların sayısı 54’ten 57’ye yükseldi. Bu tür artışların genellikle fiyat yükselişleriyle örtüştüğüne dikkat çeken şirket, Ethereum’da yükseliş için hala alan bulunduğunu belirtti.

Şirket açıklamasında, “Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki varlığın yükselişini sürdürebileceğine dair güçlü gerekçeler var” ifadelerine yer verildi.

ETHEREUM 10 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ethereum, gün içinde 2.178 dolar ile 2.400 dolar aralığında işlem görürken, yaklaşık 2.300 dolar seviyesini gördü. Bu seviye son 10 haftanın en yüksek noktası olarak öne çıkıyor.

ETH fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 9 yükselirken, haftalık bazda kazanç yüzde 13’e ulaştı. Aylık performansla benzer bir yükseliş sergileyen varlıkta işlem hacmi ise yüzde 120’nin üzerinde arttı.

AÇIK POZİSYONLAR 350 BİN ETH ARTTI

Analist Darkfost tarafından paylaşılan verilere göre, yatırımcılar Ethereum’un şubat ayındaki dip seviyelerinden bu yana Binance üzerindeki açık pozisyonlara yaklaşık 350 bin ETH ekledi.

Bu durum, Binance’in piyasadaki payını yüzde 37 seviyesine taşırken, toplam pozisyon büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı.

YÜKSELİŞE RAĞMEN SHORT BASKISI

Dikkat çeken bir diğer unsur ise Ethereum’un şubat diplerinden bu yana yaklaşık yüzde 35 yükselmesine rağmen Binance’te fonlama oranlarının bir süre negatif kalması oldu. Bu durum, yatırımcıların fiyatın düşeceği yönünde pozisyon aldığına işaret etti.

Analist Darkfost, bu tabloyu “piyasanın olası bir yükselişe henüz tam olarak inanmadığını” şeklinde yorumladı. Ancak fonlama oranlarının son dönemde yaklaşık yüzde +0,01 seviyesine yöneldiği görülüyor.

ETHEREUM TABLO ÖZETİ

Güncel Fiyat: yaklaşık 2.338 dolar / 103.545 TL

Tüm Zamanların Rekoru ATH: 4.955 dolar – 23 Ağustos 2025

Ana Destek Seviyesi: 2.020 – 2.060 dolar bu bölge güçlü destek olarak öne çıkıyor

Majör Direnç: 2.710 dolar trend dönüşü açısından belirleyici

Psikolojik Sınır: 3.500 dolar üzerindeki kapanışlar yeni zirve sinyali olabilir

Ağ Hız Rekoru: 47.000 TPS MegaETH testleriyle ulaşılan seviye

RSI Güç Endeksi: 53.5 piyasa ne aşırı alım ne aşırı satım bölgesinde

2026 Hedef Bandı: 1.800 – 3.500 dolar analistlerin öngördüğü aralık

KRİTİK SEVİYE 2.400 DOLAR

Türev piyasalardaki bu dönüşümün devam etmesi halinde Ethereum’da yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği belirtiliyor.

Kripto para yatırımcısı Ted Pillows ise 2.400 dolar seviyesinin kritik direnç noktası olduğunu vurgulayarak, bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanabileceğine dikkat çekti.