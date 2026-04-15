İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü’nün verileri, kentteki gıda tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu. Mart ayında meyve ve sebze tüketiminde dikkat çeken artış yaşanırken, portakal ve domates zirvede yer aldı.

Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde mart ayında toplam 183 bin 654 ton ürün satışa sunuldu. Bu miktarın 62 bin 684 tonunu meyve, 120 bin 970 tonunu ise sebze oluşturdu.

MART AYINDA EN ÇOK PORTAKAL TÜKETİLDİ

Mart ayında en çok tüketilen meyve portakal oldu. Toplamda 14 bin 589 ton portakal satışa sunuldu. Portakalı muz, elma ve mandalina takip etti. Sebze kategorisinde ise domates ilk sırada yer aldı. Toplamda 24 bin 655 ton domates tüketildi. Domatesin ardından patates ve salatalık geldi.

Portakalın kilogram fiyatı ortalama 31,25 lira oldu. Domates ise ortalama 112,81 liradan satıldı. Çilek ve patlıcan gibi ürünlerde yüksek fiyatlar öne çıktı.

EN PAHALI ÜRÜN ÇAĞLA OLDU

Mart ayında en pahalı ürün çağla olarak kaydedildi. Çağlanın kilogram fiyatı 353 lirayı aştı. Onu erik ve siyah üzüm izledi.

Bayrampaşa halinde 77 çeşit ürün satışa sunuldu. Ataşehir halinde ise toplam 75 çeşit ürün yer aldı. Toplam tüketimde sebze miktarı meyveyi geçti. Sebze ürünlerine olan talep daha yüksek gerçekleşti.