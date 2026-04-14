Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, bazı şirketlerin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarının (FDPO) güncellendiği açıklandı.

Açıklamaya göre yapılan değişiklikler; Işık Güler Makina A.Ş. (GLRMK), Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG), Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) ile Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) paylarını kapsadı.

6 HİSSENİN FDPO ORANLARI GÜNCELLENDİ

Yapılan düzenleme kapsamında ilgili şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranları şu şekilde;

Güler Makina Ağır Sanayi için yüzde 18, Göltaş Çimento için yüzde 68, Gündoğdu Gıda için yüzde 16, Koray GYO için yüzde 23, Tuğçelik için yüzde 76 ve Yiğit Akü için yüzde 30 olarak güncellendi.

Söz konusu değişikliklerin 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranları, Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Bu oranlardaki değişiklikler, ilgili hisselerin endeks içindeki etkisini doğrudan değiştirebiliyor.

Uzmanlar, özellikle yüksek FDPO oranına sahip şirketlerin endeks üzerindeki etkisinin daha güçlü olabileceğine dikkat çekiyor.

