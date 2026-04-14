İlaç dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Selçuk Ecza (SELEC), aracı kurumların radarında yükselmeye devam ediyor. İş Yatırım, 14 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı raporla SELEC hissesi için izleme statüsünü güncelleyerek yatırımcılara dikkat çeken bir projeksiyon sundu.

TAVSİYE "AL" SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

İş Yatırım, daha önce "gözden geçiriliyor" olarak belirttiği tavsiyesini, şirketin piyasa dinamikleri ve büyüme verileri ışığında doğrudan "Al" seviyesine çıkardı. Kurum, hisse senedi için belirlediği hedef fiyatla piyasa fiyatı arasındaki makasın yatırımcı için önemli bir fırsat sunduğuna işaret etti.

YÜZDE 35’LİK PRİM POTANSİYELİ KAPIDA

Raporun açıklandığı gün itibarıyla hissenin temel verileri ve beklentiler şu şekilde paylaşıldı:

Aracı Kurum: İş Yatırım

Hedef Fiyat: 121,80 TL

Mevcut Piyasa Fiyatı: 90,15 TL

Yeni Tavsiye: Al

Beklenen Prim Potansiyeli: %35,10

Rapor Tarihi: 14 Nisan 2026

SELEC HİSSELERİ NE DURUMDA?

SELEC hisseleri haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Hisseler yazım sırasında yüzde 2,81’lik yükselişe 89,70 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 9,34, aylık bazda yüzde 8,03 kazandırdı.

Kaynak: Hissenet

