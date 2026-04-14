Raporda, İran çatışmasının Türk hisse senetlerinin 2026 yılındaki güçlü başlangıcını sekteye uğrattığı belirtildi. Çatışmanın yılın ikinci çeyreğinde çözüleceği varsayılırken, geride daha düşük büyüme ve daha geniş cari açık, daha yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları etkisi bırakması bekleniyor.

Buna karşın Tera Yatırım, 2026’nın ikinci yarısında normalleşmenin başlayacağını ve TCMB’den toplamda 5 puanlık bir faiz indirimi gelebileceğini öngörüyor.

BORSA İSTANBUL İÇİN YÜZDE 20 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Tera Yatırım, Türk hisse senetlerinin mevcut durumda 8.1x çarpanla işlem gördüğünü tahmin ederken, endeks için iddialı bir hedef paylaştı.

Aracı kurum BIST 100 için 12 aylık hedefi 16.300 puan olarak belirledi. Mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 20 yükseliş bekleniyor.

Kaynak: Tera Yatırım

TERA YATIRIM’IN FAVORİ HİSSELERİ

Yabancı yatırımcıların düşük ağırlıklı pozisyonlarını yeniden artırmaya başladığını gözlemleyen kurum, temel göstergeleri güçlü hisseleri paylaştı.

Bu hisseler arasında Anadolu Holding, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Astor Enerji, Turkcell, Coca-Cola İçecek, Ebebek, Tofaş, MLP Care, Aksigorta yer aldı.

