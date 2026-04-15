Kripto para piyasasında son dönemde zayıf bir görünüm sergileyen XRP, sekiz aylık düşüş trendi içinde sınırlı da olsa toparlanma sinyalleri vermeye başladı. İşlem hacminin 2 milyar dolar seviyesinde kalması, piyasada ilginin tamamen kaybolmadığını gösterirken teknik göstergeler olası bir dönüş ihtimalini gündeme taşıdı.

RSI DİPTE: TARİHSEL OLARAK GÜÇLÜ SIÇRAMALAR GELDİ

Teknik verilere göre XRP/BTC paritesinde RSI değeri 23 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye, Ekim 2025’ten bu yana görülen en düşük aşırı satım bölgesi olarak dikkat çekiyor. Geçmişte bu seviyelere inen RSI göstergeleri, XRP’nin Bitcoin karşısında yüzde 65 ile yüzde 345 arasında değişen güçlü yükselişler yaşadığı dönemlerle örtüşüyor.

MVRV GÖSTERGESİ “BİRİKİM” SİNYALİ VERİYOR

XRP’nin MVRV Z-skoru ise sıfıra yakın seyrediyor. Bu seviye, 2021, 2022 ve 2024 yıllarında büyük yükselişler öncesinde görülen birikim bölgeleriyle benzerlik taşıyor. Haziran 2025’teki benzer bir görünümün ardından XRP/BTC oranı yüzde 61 yükselirken, fiyat da yüzde 92 artarak 3,66 dolara kadar çıkmıştı.

PİYASADA KORKU HAKİM

Öte yandan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 16 seviyesinde bulunuyor. 29 teknik göstergenin 26’sının “ayı” sinyali vermesi, makro düzeyde temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Ancak geçmiş veriler, bu tür dönemlerin aynı zamanda dip oluşumlarıyla da çakışabildiğini gösteriyor.

KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

XRP fiyatı şu anda dar bir bantta hareket ediyor. Direnç seviyeleri 1,37 – 1,39 – 1,41 dolar aralığında bulunurken, 50 günlük hareketli ortalama (SMA) yaklaşık 1,40 dolar seviyesinde baskı oluşturuyor. Aşağıda ise 1,33 – 1,32 – 1,31 dolar destekleri öne çıkarken, en güçlü destek bölgesi 1,28 – 1,30 dolar bandı olarak öne çıkıyor.

Günlük RSI göstergesi ise 46,48 seviyesinde dengelenmiş durumda. Bu durum, piyasada belirgin bir momentum oluşmadığını gösteriyor.

KISA VADEDE SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Nisan ayı için XRP fiyatının 1,30 ile 1,51 dolar aralığında hareket etmesi bekleniyor. Bu da kısa vadede güçlü bir ralli ihtimalinin sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.