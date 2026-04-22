Benzin 62-63 TL, motorin 71-72 TL, LPG 34 TL bandında seyrediyor. Son gelen zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları yakın takipte.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, il il güncel fiyatların araştırılmasına neden oluyor.

22 NİSAN 2026 GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 62.70 TL/LT, motorin fiyatı 71.59 TL/LT ve LPG fiyatı 34.99 TL/LT seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 62.56 TL/LT, motorin 71.45 TL/LT ve LPG 34.39 TL/LT olarak satışa sunuluyor.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63.67 TL, motorin 72.71 TL ve LPG fiyatı 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 63.94 TL, motorin 72.99 TL ve LPG fiyatı 34.79 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.71
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 38.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 53.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 41.2
Gazyağı 78.8
Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
