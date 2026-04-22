Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, il il güncel fiyatların araştırılmasına neden oluyor.

22 NİSAN 2026 GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 62.70 TL/LT, motorin fiyatı 71.59 TL/LT ve LPG fiyatı 34.99 TL/LT seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 62.56 TL/LT, motorin 71.45 TL/LT ve LPG 34.39 TL/LT olarak satışa sunuluyor.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63.67 TL, motorin 72.71 TL ve LPG fiyatı 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 63.94 TL, motorin 72.99 TL ve LPG fiyatı 34.79 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.