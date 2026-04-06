Gümüşte geçtiğimiz hafta görülen ivmelenme, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert mesajlarıyla sekteye uğradı. 2025 yılı başında 30 dolar seviyelerinde olan gümüşün, 2026 başında 79 dolara kadar yükselerek iki kattan fazla değer kazanması, piyasadaki oynaklık riskini de beraberinde getirdi.

DEV BANKALARDAN 100 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Gümüşün fiyatının artacağı konusunda hemfikir olan BlackRock ve JP Morgan analistleri, endüstriyel talebin fiyatları desteklemeye devam edeceğini savunuyor.

• 2026 Sonu Hedefi: 80 dolar ve üzeri.

• 2030 Vizyonu: Ons başına 100 dolar eşiğinin aşılması.

• İtici Güçler: Güneş panelleri, elektrikli otomobiller ve elektronik ürünlerdeki artan kullanım, gümüşü altından daha erişilebilir bir alternatif haline getiriyor.

OYNAKLIK RİSKİ: YÜZDE 32'LİK SERT DÜŞÜŞ HATIRLATMASI

Analistler, yüksek kazanç potansiyelinin yanında gümüşteki sert dalgalanmalara karşı uyarıyor. 2026 Ocak başında 113 doları aşarak tarihi zirvesini gören gümüşün, Şubat ayında birkaç hafta içinde 77 dolara gerileyerek %32 değer kaybetmesi, yatırımcılar için "temkinli strateji" gerekliliğini ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ 1.000 DOLAR OLUR MU?

Piyasada konuşulan "1.000 dolar" senaryolarına dair analistlerin yorumu net. Yakın zamanda bu seviyenin görülmesi düşük bir ihtimal. Gümüşün bin dolara ulaşması için küresel para birimlerinin dramatik şekilde değer kaybetmesi ve endüstriyel talebin ekstrem boyutlara ulaşması gerektiği belirtiliyor.

En güçlü senaryo; önümüzdeki 1-5 yıl içinde fiyatların 100 doları, 2030’lu yıllarda ise 100-150 dolar bandını görmesi yönünde.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: Dünya