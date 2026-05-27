Google Haberler

Borsa İstanbul'da ilaç ve sağlık sektörünün en değerli 10 şirketi açıklandı. MPARK 87,675 milyar TL ile listenin zirvesinde yer aldı.

Stockeys verilerine göre, Borsa İstanbul'da ilaç ve sağlık sektöründe piyasa değeri en yüksek şirketler belli oldu. 26 Mayıs 2026 tarihli verilere göre sektörün zirvesinde 87,675 milyar TL piyasa değeriyle MPARK yer alırken, onu SELEC ve ECILC takip etti.

BORSADA SAĞLIK SEKÖTÜRÜNÜN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ!

İşte ilaç ve sağlık sektörünün en değerli şirketleri:

MPARK: 87,675 milyar TL
SELEC: 61,510 milyar TL
ECILC: 58,110 milyar TL
GENIL: 41,490 milyar TL

Yüksek temettü verimiyle dikkat çeken hisselerin güncel listesi! Yüksek temettü verimiyle dikkat çeken hisselerin güncel listesi!

DEVA: 12,881 milyar TL
TNZTP: 10,240 milyar TL
EGEPO: 9,645 milyar TL

2,6 milyon TL kâr açıklayan şirketten temettü dağıtmama kararı! 2,6 milyon TL kâr açıklayan şirketten temettü dağıtmama kararı!

LKMNH: 3,659 milyar TL
MEDTR: 3,606 milyar TL
TRILC: 2,530 milyar TL

Listede MPARK, SELEC ve ECILC diğer şirketlerden belirgin şekilde ayrıştı. İlk sıradaki MPARK ile ikinci sıradaki SELEC arasında yaklaşık 26,1 milyar TL, üçüncü sıradaki ECILC ile dördüncü sıradaki GENIL arasında ise yaklaşık 16,6 milyar TL fark oluştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada 3 hisseye tedbir! Yatırımcılar için ne anlama geliyor?Borsada 3 hisseye tedbir! Yatırımcılar için ne anlama geliyor?
Benzine 80 kuruş indirim geldi, tablo değişti! 27 Mayıs güncel fiyatlarBenzine 80 kuruş indirim geldi, tablo değişti! 27 Mayıs güncel fiyatlar

Google Haberler