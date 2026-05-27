Borsa İstanbul'da ilaç ve sağlık sektörünün en değerli 10 şirketi açıklandı. MPARK 87,675 milyar TL ile listenin zirvesinde yer aldı.
Stockeys verilerine göre, Borsa İstanbul'da ilaç ve sağlık sektöründe piyasa değeri en yüksek şirketler belli oldu. 26 Mayıs 2026 tarihli verilere göre sektörün zirvesinde 87,675 milyar TL piyasa değeriyle MPARK yer alırken, onu SELEC ve ECILC takip etti.
BORSADA SAĞLIK SEKÖTÜRÜNÜN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ!
İşte ilaç ve sağlık sektörünün en değerli şirketleri:
MPARK: 87,675 milyar TL
SELEC: 61,510 milyar TL
ECILC: 58,110 milyar TL
GENIL: 41,490 milyar TL
DEVA: 12,881 milyar TL
TNZTP: 10,240 milyar TL
EGEPO: 9,645 milyar TL
LKMNH: 3,659 milyar TL
MEDTR: 3,606 milyar TL
TRILC: 2,530 milyar TL
Listede MPARK, SELEC ve ECILC diğer şirketlerden belirgin şekilde ayrıştı. İlk sıradaki MPARK ile ikinci sıradaki SELEC arasında yaklaşık 26,1 milyar TL, üçüncü sıradaki ECILC ile dördüncü sıradaki GENIL arasında ise yaklaşık 16,6 milyar TL fark oluştu.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.