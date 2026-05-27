Stockeys verilerine göre, Borsa İstanbul'da ilaç ve sağlık sektöründe piyasa değeri en yüksek şirketler belli oldu. 26 Mayıs 2026 tarihli verilere göre sektörün zirvesinde 87,675 milyar TL piyasa değeriyle MPARK yer alırken, onu SELEC ve ECILC takip etti.

BORSADA SAĞLIK SEKÖTÜRÜNÜN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ!

İşte ilaç ve sağlık sektörünün en değerli şirketleri:

MPARK: 87,675 milyar TL

SELEC: 61,510 milyar TL

ECILC: 58,110 milyar TL

GENIL: 41,490 milyar TL

DEVA: 12,881 milyar TL

TNZTP: 10,240 milyar TL

EGEPO: 9,645 milyar TL

LKMNH: 3,659 milyar TL

MEDTR: 3,606 milyar TL

TRILC: 2,530 milyar TL

Listede MPARK, SELEC ve ECILC diğer şirketlerden belirgin şekilde ayrıştı. İlk sıradaki MPARK ile ikinci sıradaki SELEC arasında yaklaşık 26,1 milyar TL, üçüncü sıradaki ECILC ile dördüncü sıradaki GENIL arasında ise yaklaşık 16,6 milyar TL fark oluştu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.