İzdemir Enerji 14 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, 2025 hesap dönemine ait karın dağıtılmaması kararlaştırıldı.

YASAL KAYITLARDAKİ "GEÇMİŞ YIL ZARARLARI" TEMETTÜYE ENGEL OLDU

Yapılan açıklamada, şirketin TFRS'ye (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) göre hazırlanan finansal raporlarında 695.093.761 TL net dönem kârı oluştuğu belirtildi. Ancak, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun yasal kayıtlarda durum farklılık gösterdi.

Yasal kayıtlara göre:

Net Dönem Kârı: 398.844.698,08 TL

Geçmiş Yıllar Zararları: 414.060.206,81 TL

Bu finansal tablo sonucunda, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararlarının net kârı aşması sebebiyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde kâr payı dağıtımı yapılamayacağı ifade edildi.

Kaynak: KAP

GENEL KURUL’DAN OY BİRLİĞİ İLE ONAY

Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı net dönem kârının kâr payı olarak dağıtılmayıp "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına ilişkin önerisi, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.

