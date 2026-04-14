Yenilenebilir enerji ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), stratejik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre Zey Yenilenebilir Elektrik Üretim ve Depolama A.Ş. ile imzalanan sözleşme uyarınca YEO Teknoloji, toplamda 4.103.000 ABD Doları değerinde batarya enerji depolama ünitesi satışı gerçekleştirecek.

Bu projenin en dikkat çeken noktası ise üretimin tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilecek olması.

Sözleşmeye konu olan yüksek performanslı 1C şarj-deşarj oranına sahip üniteler, YEO Teknoloji’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.’nin İstanbul Tuzla’daki modern tesislerinde üretilecek.

TESLİMATLAR 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Enerji arz güvenliği ve şebeke esnekliği açısından büyük önem taşıyan bu depolama sistemlerinin teslimat takvimi de netleşti. Yapılan açıklamaya göre:

• Sözleşme Bedeli: 4.103.000 USD

• Üretim Yeri: Reap Batarya / İstanbul Tuzla Fabrikası

• Teslimat Süresi: 6 Ay

