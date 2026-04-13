Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) çatısı altında 2021 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Sitare Sezgin, nisan ayı sonu itibarıyla koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada paylaşılan bilgilere göre Sitare Sezgin, 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak.

Boşalan Genel Müdürlük koltuğuna yeni bir isim atanana kadar geçecek süreçte, yönetim stratejisinin sürekliliğini sağlamak adına kritik bir karar alındı.

1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere halen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Gökhan Eyigün, mevcut sorumluluklarına ek olarak Şirketin İcra Kurulu’na da başkanlık edecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teknosa Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2026 tarihli toplantısında alınan kararlar neticesinde:

• Ayrılık Tarihi: Sitare Sezgin, 30 Nisan 2026’da görevini noktalayacak.

• Geçiş Dönemi: Yeni Genel Müdür atanana kadar operasyonel süreçlerin başında Gökhan Eyigün bulunacak.

• Stratejik Devamlılık: İcra Kurulu Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkanı düzeyinde temsil edilmesi, geçiş sürecinde yönetimde istikrar mesajı olarak yorumlanıyor.

Teknosa, dijital dönüşüm ve genişleme stratejilerinde önemli bir dönemeçten geçerken, yönetimdeki bu değişimle birlikte yeni dönem vizyonunu belirleyecek lider arayışına da resmen başlamış oldu.

Teknosa’daki bayrak değişiminin geldiği anlarda TKNSA payları ekside kayda geçti. Yıllık değer kaybı yüzde 16'yı bulan hisseler saat 16.30 itibarıyla yüzde 2'ye yakın düşüşle 21,90 seviyesinde işlem gördü.

