10 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan duyuruya göre iki önemli şirket için bilanço teslim tarihleri ileri bir tarihe esnetildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal raporların ilanı için şu şirketlere onay çıktı:

• Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) 15.04.2026 (dahil) tarihine kadar.

• Kiler Holding A.Ş. (KILER) 17.04.2026 (dahil) tarihine kadar.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu tür ek süreler, genellikle şirketlerin muhasebe standartlarına uyum süreci, denetim işlemlerinin kapsamlılığı veya operasyonel yoğunluklar nedeniyle talep edilebiliyor.

Belirlenen yeni tarihlere kadar şirketlerin performans verilerini içeren kapsamlı raporlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Piyasa profesyonelleri, Mega Polietilen ve Kiler Holding hissedarlarının, önümüzdeki hafta içinde gelecek olan bu kritik verileri yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.