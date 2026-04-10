Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), madencilik sektöründeki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş., Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bugün gerçekleştirilen ihalelerde gövde gösterisi yaptı.

188 MİLYON TL'LİK YATIRIM VE 17 RUHSAT

Yozgat ili sınırları içerisinde yer alan altın, gümüş ve bakır gibi değerli metalleri kapsayan IV. Grup maden ruhsat sahaları için düzenlenen 3 farklı ihaleye katılan şirket, açık artırma turlarında rakiplerini geride bıraktı.

Toplamda 4.639,47 hektarlık devasa bir alanı kapsayan bu ihalelerin toplam bedeli 188.000.000 TL olarak açıklandı.

Bu son alımla birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin bünyesindeki toplam maden ruhsatı sayısı 17’ye yükselerek şirketin portföyündeki maden ağırlığını ciddi oranda artırdı.

BORSADA ALTIN ETKİSİ: HİSSELER YÜKSELİŞTE

Haberin piyasalara düşmesiyle birlikte AHGAZ paylarında pozitif bir ivmelenme görüldü. Saat 13.00 sularında kaydedilen verilere göre:

• Güncel Fiyat: 23.28 TL seviyesinde işlem gören hisse, önceki kapanışa göre yüzde 2’lik bir prim yaptı.

• İşlem Hacmi: Gün içerisinde yaklaşık 69,6 milyon TL hacme ulaşan hissede, 2,9 milyondan fazla lot el değiştirdi.

• Piyasa Tepkisi: Haftalık bazda yüzde 7,83 getiri sağlayan AHGAZ, bu yeni ihale haberiyle yıllık zirvesi olan 27.02 TL seviyesine doğru olan toparlanma eğilimini destekledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.