Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği bildirimle, 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım tablosunu paylaştı.

Şirket yönetimi tarafından genel kurula sunulan "kar dağıtımı yapılmaması" teklifi, genel kurulda kabul edilerek kesinleşti.

MALİ TABLOLARDAKİ "YASAL ZARAR" ENGELİ

Açıklamada, şirketin iki farklı muhasebe standardına göre hazırlanan raporları arasındaki fark dikkat çekti.

Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre hazırlanan tablolarda 1.767.706.603,06 TL tutarında "bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı" kaydedildi.

Vergi usul kanununa göre tutulan kayıtlarda ise durum farklılaştı. Şirketin bu kayıtlara göre 3.342.736.150,89 TL tutarında "net dönem zararı" oluştuğu görüldü.

Şirketlerin temettü dağıtabilmesi için yasal kayıtlarda dağıtılabilir bir karın bulunması şartı aranıyor. Doğan Holding’in yasal kayıtlarında hem dönem zararı oluşması hem de 1.516.792.180,90 TL tutarındaki "geçmiş yıllar zararları"nın mevcudiyeti, nakit kar payı dağıtımının önüne geçti.

DOHOL hisseleri, temettü kararının geldiği günde pozitif bölgede yer aldı. Saat 15.43 itibarıyla yüzde 2’ye yakın yükselişte olan hisseler 21,14 liradan kayda geçti. Haftalık yüzde 6, aylık yüzde 5 değer artışı görüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.