Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine giriş ve çıkışları kökten değiştiren dijital sınır sistemini devreye aldı. 10 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile birlikte pasaportlara damga vurma uygulaması sona ererken, yolcular için biyometrik veri dönemi başladı.

29 ÜLKEDE AYNI ANDA BAŞLADI

Yeni sistem, Schengen bölgesindeki 29 ülkenin tüm sınır kapılarında eş zamanlı olarak uygulanmaya başladı. Avrupa’ya seyahat edecek AB dışı ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışları artık tamamen dijital olarak kayıt altına alınacak.

PASAPORT DAMGASI TARİHE KARIŞTI

EES ile birlikte yıllardır uygulanan pasaport damgalama sistemi kaldırıldı. Bunun yerine yolcuların parmak izi ve yüz fotoğrafı gibi biyometrik verileri sisteme kaydedilecek. Bu veriler sayesinde giriş-çıkış takibi daha hızlı ve merkezi bir şekilde yapılacak. İlk kayıt işleminin ardından bilgiler üç yıl boyunca geçerli olacak.

12 YAŞ ALTINDAN PARMAK İZİ ALINMAYACAK

Sistem özellikle hava yolu ile seyahat eden yolcular için varış noktalarındaki havalimanlarında uygulanacak. Kontrol noktalarında dijital ekranlar üzerinden işlemler yapılırken, yolculara konaklama bilgileri ve maddi yeterlilik gibi konularda sorular yöneltilebilecek. 12 yaş altındaki çocuklardan ise parmak izi alınmayacak.

SIRADA ETIAS VAR

AB, EES’in ardından bir diğer dijital uygulama olan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi’ni (ETIAS) devreye almaya hazırlanıyor. 2026 yılı sonunda hayata geçirilmesi planlanan sistem kapsamında, vize muafiyetine sahip ülke vatandaşlarının seyahat öncesinde çevrimiçi onay alması gerekecek. ETIAS başvuruları 20 euro olacak ve alınan izin üç yıl boyunca geçerli sayılacak. 18 yaş altı ve 70 yaş üstü yolcular ise bu ücretten muaf tutulacak.