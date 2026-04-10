Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ve yerel piyasaların yakından takip ettiği Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026’da yatırımcılara ve ekonomi çevrelerine önemli mesajlar verdi. Sunumunda Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümün ve makroekonomik istikrarın altını çizen Şimşek, özellikle cari işlemler dengesinde (C/A) sağlanan kalıcı iyileşmeyi detaylı bir grafikle katılımcılara aktardı.

"CARİ AÇIKTA YAPISAL İYİLEŞME" GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Şimşek'in sunumunda dev ekrana yansıttığı "Cari İşlemler Açığındaki Yapısal İyileşme" başlıklı grafik, Orta Vadeli Program (2026-2028) beklentileriyle uyumlu tabloyu gözler önüne serdi. Grafikte milli gelire oranla cari açık rakamları yıllara göre incelendiğinde, net altın ithalatı ile altın hariç cari açığın seyri net bir şekilde ayrıştırıldı.

Verilere göre; 2023 yılında GSYH'nin yüzde 3.6'sına ulaşan toplam cari açığın en büyük tetikleyicisi yüzde 2.3'lük oranla net altın ithalatı olmuştu. Alınan önlemler ve ekonomik rasyonelleşme adımları sayesinde 2024 yılında altın hariç cari dengede yüzde 0.3'lük bir fazla verilmesiyle, toplam açık yüzde 0.8'e kadar hızla geriledi. 2025 yılında ise altın ithalatı yüzde 1.3 seviyelerinde dengelenirken, toplam cari açık yüzde 1.9 olarak kaydedildi.

2026 HEDEFİ VE SAVAŞIN MUHTEMEL ETKİSİ

Sunumun en can alıcı kısmı ise 2026 yılına (2026E) ait projeksiyonlar oldu. Şimşek'in paylaştığı verilere göre, 2026 yılı temel program hedefi cari açığın GSYH'ye oranla yüzde 1.3 seviyesinde tutulması. Bu oranın sadece yüzde 0.9'unu net altın ithalatı, yüzde 0.4'ünü ise altın dışı cari açık oluşturuyor.

Ancak grafikte kırmızı kesik çizgilerle belirtilen çok önemli bir detay yer aldı: Savaşın Etkisi (Impact of War). Bölgesel ve küresel jeopolitik gerilimlerin devam etmesi senaryosunda, savaşın Türkiye'nin cari açığına +0.7 ile +1.1 puan arasında ek bir yük getirebileceği öngörülüyor.

"ALTIN TİCARETİNDEKİ DENGELENME BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR"

Zirvedeki konuşmasında altın ticaretinin ekonomideki rolüne özel bir parantez açan Şimşek, 2023'te milli gelirin yüzde 2.3'üne ulaşan net altın ithalatının, 2026'da yüzde 0.9'lara kadar inmesinin yapısal bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Şimşek, altın ithalatındaki bu normalleşmenin ve iç piyasadaki altın ekosisteminin yarattığı katma değerin altını çizerek; "Altın ithalatında sağladığımız bu yapısal düşüş ve dengelenme, ekonomimizin dış şoklara ve jeopolitik risklere karşı direncini artırmıştır. Altın ticaretinin rasyonel bir zemine oturması, cari açığı baskılamaktan çıkıp, 2026 yılında da makroekonomik istikrarımıza ve büyümemize pozitif katkı, yani destek vermeye devam edecektir," ifadelerini kullandı.