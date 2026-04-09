Hafta içinde rekor seviyeleri test eden altın fiyatlarında ibre tersine döndü.

Dün fiziki piyasalarda 7.000 TL sınırını aşan gram altın, yeni günün ilk saatlerinde 6.875 TL seviyelerine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda ons altın, 4.720 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Orta Doğu’daki ateşkes ihlalleri ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin, likidite ihtiyacını artırarak altın üzerinde kısa vadeli bir baskı oluşturduğunu belirtiyor.

9 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda işlem gören altın türlerinin sabah saatlerindeki satış fiyatları şu şekilde:

Ons altın satış fiyatı: 4.720 dolar

Gram altın satış fiyatı: 6.738 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.501 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.935 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.965 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.663 TL

Gremse altın satış fiyatı: 112.758 TL

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, altındaki bu geri çekilmenin bir "soluklanma" mı yoksa yeni bir düşüş trendinin başlangıcı mı olduğunu anlamak için merkez bankalarının faiz mesajlarının kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Özellikle küresel enflasyon verileri ve enerji maliyetlerindeki artış, altının orta vadeli kaderini belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.