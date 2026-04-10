Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; tiryakileri yakından ilgilendiren yeni düzenleme gündemde. Tütün ürünlerinin kullanım alanlarını ciddi ölçüde daraltmayı hedefleyen taslak, kamu alanlarından yeme-içme sektörüne kadar geniş bir yasak listesi içeriyor.

Taslağa göre tütün ürünlerinin kullanımı; kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak. Düzenleme ile kapalı alanların yanı sıra açık alanlarda da kapsamlı kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

YEME-İÇME MEKANLARINA SIKI SINIR

Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak. Ancak işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, en fazla 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaş altı kişiler alınmayacak.

Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında sigara kullanımı yasaklanacak.

CEZALAR 30 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Denetimlerin artırılması amacıyla en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan "tütün denetim ekipleri" sahada aktif görev alacak ve doğrudan ceza kesebilecek.

Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin TL, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin TL'den başlayan idari para cezaları uygulanacak. Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon TL ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde iş yeri kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

2040 HEDEFİ TAM YASAK

Taslak, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefliyor. Bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

Ayrıca 'tütün ürünü' tanımı genişletilerek elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil edilecek.

SATIŞLARDA YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU OLACAK

Satış tarafında da önemli değişiklikler öngörülüyor. Tütün ürünleri dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak ve doğrudan erişim engellenecek. Satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu olacak.

İHLALDE RUHSAT İPTALİ

Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün arz edenler yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde cezalar katlanarak artacak.

Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncü ihlalde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.