Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkili olurken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, tam, Cumhuriyet, ata, yarım ve gremse altının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2026 Cuma günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, ata, yarım ve gremse altın fiyatlarını etkilerken yatırımcılar güncel verileri araştırıyor.
Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ata, gremse ve ons altındaki son durum yakından izleniyor.
10 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları saat 08:05 itibarıyla;
Gram altın
Alış: 6.834,83 TL
Satış: 6.835,66 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.266,00 TL
Satış: 11.571,00 TL
Yarım altın
Alış: 22.532,00 TL
Satış: 23.143,00 TL
Tam altın
Alış: 43.842,57 TL
Satış: 44.743,08 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 45.064,00 TL
Satış: 46.010,00 TL
Ata altın
Alış: 45.212,65 TL
Satış: 46.390,07 TL
Gremse altın
Alış: 109.606,43 TL
Satış: 112.200,83 TL
Ons altın
Alış: 4.761,13 dolar
Satış: 4.761,70 dolar