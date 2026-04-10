Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkili olurken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, tam, Cumhuriyet, ata, yarım ve gremse altının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2026 Cuma günü güncel altın fiyatları...

10 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları saat 08:05 itibarıyla;

Gram altın
Alış: 6.834,83 TL
Satış: 6.835,66 TL

Çeyrek altın
Alış: 11.266,00 TL
Satış: 11.571,00 TL

Yarım altın
Alış: 22.532,00 TL
Satış: 23.143,00 TL

Tam altın
Alış: 43.842,57 TL
Satış: 44.743,08 TL

Cumhuriyet altını
Alış: 45.064,00 TL
Satış: 46.010,00 TL

Ata altın
Alış: 45.212,65 TL
Satış: 46.390,07 TL

Gremse altın
Alış: 109.606,43 TL
Satış: 112.200,83 TL

Ons altın
Alış: 4.761,13 dolar
Satış: 4.761,70 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.839,30 6.840,19 % 0.14 09:00
Ons Altın / TL 212.505,29 212.569,67 % 0.05 09:15
Ons Altın / USD 4.756,65 4.757,27 % -0.2 09:15
Çeyrek Altın 10.942,88 11.183,71 % 0.14 09:00
Yarım Altın 21.817,37 22.367,42 % 0.14 09:00
Ziynet Altın 43.771,52 44.598,05 % 0.14 09:00
Cumhuriyet Altını 45.299,00 45.984,00 % -0.79 17:07
