Şirketin 2025 yılı mali tabloları oldukça hareketli bir tablo çiziyor. Emlak Konut’un hasılatı bir önceki yıla göre yüzde 139 artışla 99,8 milyar TL seviyesine ulaşırken, operasyonel verimliliği simgeleyen FAVÖK rakamı yüzde 248 artışla 21,9 milyar TL oldu.

Ancak yüksek borçluluk ve maliyetler net karı baskılamış durumda; şirketin net karı yüzde 65 düşüşle 6 milyar TL’ye gerilerken, net borç yükü 30,3 milyar TL seviyesinde seyrediyor.

ARACI KURUMLARIN EKGYO BEKLENTİLERİ

Mart ayı itibarıyla 6 dev aracı kurumun ortalama hedef fiyatı 33,3 TL olarak şekillendi. En iyimser tahmin 41 TL ile Garanti BBVA Yatırım’dan gelirken, diğer kurumların beklentileri şöyle:

• Garanti BBVA Yatırım: 41,00 TL (Endeks Üstü Getiri)

• GCM Yatırım: 34,00 TL

• Deniz Yatırım: 33,40 TL (AL)

• Vakıf Yatırım: 29,50 TL (AL)

• Ziraat & Kuveyt Türk: 31,00 TL

GÜNCEL PİYASA VERİLERİ

10 Nisan 2026 saat 11.55 itibarıyla EKGYO, 21 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Günlük Performans: Hisse yüzde 2,33 değer kazanırken, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 71,83 oranında bir getiri sağlamış durumda.

• Teknik Aralık: Yıllık en düşük 18.86 TL seviyesini gören hisse, 27.12 TL olan zirvesine göre hala iskontolu bir görünüm sergiliyor.

• Hacim: 1.2 milyar TL'yi aşmış durumda.

KİM ALIYOR, KİM SATIYOR?

Anlık takas verilerine bakıldığında piyasada net bir mücadele hakim.

• Alıcılar tarafında: İş Yatırım (yüzde 25,78) ve Ak Yatırım (yüzde 16,30) başı çekerken, alıcıların maliyetinin 20,84 - 21,00 TL bandında yoğunlaştığı görülüyor.

• Satıcılar tarafında: QNB Finansbank (yüzde 31,13) ve Tacirler (yüzde 12,93) en büyük satıcı konumunda.

• Net Fark: Toplamda -72.413 lotluk sınırlı bir negatif fark bulunsa da kurumsal ilginin İş Yatırım üzerinden yoğunlaşması dikkat çekici.

Özetle; Emlak Konut, devasa hasılat artışına rağmen kar marjındaki düşüşü yönetmeye çalışıyor.

Mevcut 21.06 TL'lik fiyat, aracı kurumların ortalama 33.3 TL'lik hedefinin oldukça altında kalırken, 41 TL'lik "boğa" senaryosunun gerçekleşmesi için şirketin borçluluk yapısındaki iyileşme ve gayrimenkul piyasasındaki canlanma kritik rol oynayacak.

