Arçelik A.Ş. payları için rapor Pusula Yatırım’dan geldi. Kurum, ARCLK hisselerini araştırma kapsamına alarak paylaştığı ilk notunda yatırımcılar için rotayı belirledi.

Yapılan analizler sonucunda ARCLK için 150,00 TL hedef fiyat belirlenirken, hisse için genel tavsiye “Al” olarak açıklandı.

YÜZDE 28,75’LİK PRİM POTANSİYELİ

Saat 12.10 itibarıyla borsada 116,50 TL seviyelerinde işlem gören Arçelik hisseleri, Pusula Yatırım’ın öngörüsüyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir marj sunuyor.

Belirlenen 150 TL’lik hedef fiyat, mevcut değer üzerinden yaklaşık yüzde 28,75 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

YATIRIMCI NE BEKLEMELİ?

Aracı kurumun hisseyi "Al" tavsiyesiyle kapsama alması, şirketin önümüzdeki dönemdeki operasyonel gücüne ve pazar payına duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Sektördeki maliyet yönetimi ve ihracat pazarlarındaki etkinliğiyle bilinen Arçelik’in, bu yeni hedef fiyat doğrultusunda borsadaki seyri yakından takip edilecek.

