Küresel ekonomide sıkılaşma döngüsünün ve kur korumalı mevduat gibi mekanizmaların bilançolar üzerindeki etkisi rakamlara döküldü.

Resmi Gazete’de yayımlanan 94. hesap dönemi bilançosuna göre TCMB’nin aktif büyüklüğü 12,4 trilyon TL seviyesine ulaştı. Bankanın altın rezervlerinin değeri ise 4,8 trilyon TL olarak kaydedildi.

Ancak operasyonel maliyetler ve kur farklarının etkisiyle banka, yılı 1 trilyon 64 milyar 875 milyon TL net zararla tamamladı.

Bu rakam, Türkiye tarihinde bir merkez bankasının açıkladığı en yüksek yıllık zarar olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL DEVLER DE EKSİDE

Merkez bankalarının zarar açıklaması sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Yüksek faiz ortamı ve varlık alım programlarının maliyetleri, dünyanın en güçlü finans kurumlarını da etkiledi:

• Fed (ABD): Üst üste üçüncü yılında da zarar bildiren Fed, 2025 yılını 18,7 milyar dolar faaliyet zararıyla kapattı. Banka, 2023’te 114,3 milyar dolar gibi devasa bir açık vermişti.

• ECB (Avrupa): Avrupa Merkez Bankası da negatif trendden kurtulamadı. 2024’teki 7,9 milyar avroluk zararın ardından, 2025 yılı 1,25 milyar avro zararla noktalandı.

Merkez bankaları kar amacı güden kuruluşlar olmadıkları için bu zararlar bankaların operasyonel kabiliyetlerini veya para politikası araçlarını kullanma yetilerini doğrudan kısıtlamıyor ancak mali şeffaflık ve kamu borç yönetimi açısından yakından takip ediliyor.