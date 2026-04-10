7 Nisan Salı günü JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan açıklama, Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) için risk sinyalleri vermişti.

Şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun ‘BB (tr)’ seviyesinden ‘B- (tr)’ seviyesine indirilmesi ve görünümün ‘Negatif’e çevrilmesi, piyasalarda soru işaretleri yaratmıştı.

Ancak borsa dinamikleri, beklentilerin aksine bir "boğa" senaryosuna sahne oldu.

GÜNE TAVANDA BAŞLADI

Bugün itibarıyla KONTR payları, bir önceki kapanış olan 8,8 TL seviyesinden gelen yoğun alımlarla sabah açılışta 9,68 TL tavan fiyatına oturdu.

Günlük bazda yüzde 10 değer kazanan hissede, haftalık ve aylık performansın da pozitife döndüğü gözleniyor. Ancak yıllık bazda halen yüzde 32,69 ekside.

ALICILAR DAHA KARARLI

Saat 10.40 itibarıyla Colendi, Bulls ve İş Yatırım liderliğinde toplam 6,77 milyon lot alım yapıldı. Özellikle Colendi ve Bulls, tavan fiyat olan 9,68 seviyesinde yoğunlaştı.

Tacirler ve Ziraat Yatırım öncülüğünde 5,62 milyon lot satış gerçekleşti. Alıcılar ile satıcılar arasındaki 1.146.332 lotluk pozitif fark, hisseyi tavana kilitledi.

PİYASADA NOT DÜŞÜŞÜ NEDEN SATIN ALINMADI?

Finans piyasalarında bazen "kötü haberin önceden fiyatlanmış olması" kuralı işler. Yatırımcılar, kredi notu düşüşünü şirketin gelecekteki büyüme potansiyelinden daha az önemli görmüş olabilir.

KONTR'un kredi notu baskısını fiyat hareketleriyle kırması, orta vadeli teknik görünümü güçlendirdi. Ancak 11,89 TL seviyesindeki yıllık zirve öncesinde, hacimli seyrin devam edip etmeyeceği kritik önem taşıyor.

