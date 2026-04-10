Bank of America’nın (BofA) yayınladığı son rapor, küresel finans piyasalarında devasa bir sermaye hareketliliğini ortaya koydu. EPFR verilerine dayanan rapora göre, piyasalardaki artan belirsizlik yatırımcıları son dokuz haftanın en güçlü "nakde kaçış" hamlesine zorladı.

NAKİT FONLARA 70,7 MİLYAR DOLARLIK AKIN

8 Nisan’da sona eren haftalık verilere göre, yatırımcılar nakit fonlara toplam 70,7 milyar dolar yatırdı. Bu rakam, son iki ayın en büyük girişi olarak kayıtlara geçerken, piyasalardaki "önce güvenliği sağla" mantığının baskın hale geldiğini gösterdi.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERDE RİSK İŞTAHI SÖNMEDİ

Nakit varlıklara yönelim sürse de risk iştahı tamamen kaybolmadı:

Hisse Senetleri: Son üç haftanın zirvesine işaret eden 36,8 milyar dolarlık net giriş yaşandı.

Tahvil Piyasası: Güvenli liman arayışıyla tahvillere 8,7 milyar dolar yönelirken, bunun 5,3 milyar doları doğrudan ABD Hazine kağıtlarına gitti. ABD tahvilleri böylece 10 haftalık kesintisiz giriş serisini tamamladı.

Altın: Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fonlarına yapılan 3,5 milyar dolarlık yatırım, son altı haftanın en büyük girişi oldu.

ENERJİ VE TÜKETİCİ SEKTÖRÜNDE SERT KAÇIŞ

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri ise enerji ve tüketici odaklı sektörlerden yaşanan toplu çıkışlar oldu:

Enerji Sektörü: Fonlardan 2,1 milyar dolar çekildi. Bu, Temmuz 2024’ten bu yana görülen en büyük çıkış olurken, Kasım ayından bu yana ilk kez net bir azalış kaydedildi.

Tüketici Hisseleri: Bu alanda 600 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu durum, Şubat 2003’ten bu yana kaydedilen en uzun süreli (12 hafta üst üste) çıkış serisi olarak tarihe geçti.

Kaynak: Ekonomim