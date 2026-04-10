BIST 100 ilk çeyrekte yüzde 14 yükseldi. Ancak endeks genelinde değil sektör bazında bir ayrışma başlıyor. Enerji ve gıda hisseleri jeopolitik gerilim ve enflasyon ortamında öne çıkmaya hazırlanıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Borsa İstanbul'da her sektör aynı hızda hareket etmiyor. BIST 100'ün ilk çeyrekte sergilediği yüzde 14'lük performans ortalamanın hikayesi. Asıl fırsat ise ortalamanın çok üzerinde hareket eden sektörlerde gizli. 2026'da jeopolitik gerilim, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve süregelen enflasyon ortamı belirli sektörlerin öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Türk yatırımcı için doğru sektör seçimi endeks ortalamasının kat kat üzerinde getiri anlamına gelebilir.

ENERJİ SEKTÖRÜ: JEOPOLİTİK GERİLİMİN DOĞRUDAN KAZANANI

İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı krizi enerji fiyatlarını yukarı taşırken bu tablonun en doğrudan kazananları arasında BIST'teki enerji şirketleri yer alıyor.

Aracı kurum raporlarına göre getiri potansiyeli sıralamasında enerji sektörü listenin başında yer alıyor. AYDEM ve ASTOR yüzde 50'nin üzerinde getiri potansiyeliyle öne çıkıyor.

Enerjisa (ENJSA) son bir yılda yüzde 96,77 artış gösterdi. Aylık değişim ise yüzde 18,45 ile endeksin çok üzerinde seyrediyor. Analistlerin ENJSA için fiyat hedefi 112,80 ile 130 TL arasında bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 323 9.742.049.543,25 % 1.1 16:35 SASA 2.59 9.054.811.171,70 % 5.71 16:35 ASELS 386.75 8.638.940.168,50 % 2.65 16:35 AKBNK 77.7 7.386.127.727,70 % 3.19 16:35 ISCTR 14.66 7.373.300.252,39 % 2.02 16:35 Tüm Hisseler

Sektördeki diğer önemli isimler de dikkat çekiyor. AKSA Enerji 7 ülkede faaliyet gösteriyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyüme hikayesini sürdürüyor. ODAŞ Elektrik ise enerji üretimine ek olarak madencilik ve doğal gaz alanlarındaki yatırımlarıyla sektörde çeşitlenmiş bir yapı sunuyor. ZORLU Enerji ve ORGE Enerji de enerji dönüşümü sürecinde öne çıkan isimler arasında.

Yenilenebilir enerji cephesinde ise tablo daha da ilginç. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırma hedefi çerçevesinde ALFA Solar ve ARFYE gibi güneş enerjisi odaklı şirketler de yatırımcıların radarına giriyor.

GIDA SEKTÖRÜ: ENFLASYONA KARŞI DOĞAL KALKAN

Gıda sektörü Türkiye'nin enflasyonist ortamında özel bir konuma sahip. Fiyat artışlarını doğrudan ürünlerine yansıtabilen gıda şirketleri, hem gelir hem de marj koruması açısından diğer sektörlere kıyasla daha dirençli bir yapı sergiliyor.

Sektörün öne çıkan isimleri arasında YAYLA Gıda, ARMADA Gıda ve ALTINKILIC Gıda yer alıyor. Bu şirketler hem iç piyasadaki fiyatlama gücü hem de ihracat potansiyeliyle 2026'da avantajlı konumda bulunuyor.

Gıda sektörünün bir diğer avantajı savunmacı niteliği. Ekonomik yavaşlama dönemlerinde bile talep görece stabil seyrediyor. Bu özellik belirsizlik dönemlerinde portföy çeşitlendirmesi arayan yatırımcılar için gıda hisselerini cazip kılıyor.

Perakende gıda cephesinde ise BİM ve ŞOK gibi dev zincirler BIST'te yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor. Enflasyon dönemlerinde discount market modelinin güçlenmesi bu şirketlerin hem ciro hem de müşteri tabanını büyütmesine katkı sağlıyor.

2026'da Takip Edilmesi Gereken Veriler

Enerji sektörü için: Petrol ve doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı gelişmeleri, EPDK tarife kararları ve yenilenebilir enerji teşvik düzenlemeleri belirleyici olacak.

Gıda sektörü için: TÜFE gıda alt endeksi, tarımsal girdi maliyetleri, döviz kuru seyri ve ihracat verileri takip edilmesi gereken başlıca göstergeler arasında.

ÜNLÜ & Co genel olarak BIST 100 için 12 aylık hedefini 16.680'e yükseltti ve yüzde 37 potansiyel öngördü. Devam eden dezenflasyon süreci, beklenen parasal gevşeme ve daha istikrarlı bir TL bu beklentinin ana dayanakları arasında yer alıyor.

Bu genel tabloda enerji ve gıda sektörlerinin endeks ortalamasının üzerinde performans göstermesi için zemin hazır görünüyor.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.