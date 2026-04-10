YATAS aracı kurumların radarından çıkmıyor. Marbaş Menkul, 10 Nisan 2026 tarihinde yayınladığı raporla Yataş hisselerini araştırma kapsamına aldığını duyurdu.

HEDEF FİYAT 66,80 TL OLARAK BELİRLENDİ

Marbaş Menkul, YATAS hisseleri için hazırladığı analizde güçlü bir büyüme beklentisine işaret ederek tavsiyesini "Al" olarak başlattı. Aracı kurumun belirlediği 66,80 TL'lik hedef fiyat, hissenin mevcut fiyat seviyelerine göre oldukça yüksek bir getiri potansiyeli sunuyor.

GÜNCEL DURUM VE PRİM POTANSİYELİ

Hissede raporun açıklandığı gün itibarıyla oluşan teknik tablo şu şekilde:

Aracı Kurum: Marbaş Menkul

Hedef Fiyat: 66,80 TL

Son Fiyat (Piyasa): 42,46 TL

Tavsiye: Al

Beklenen Prim Potansiyeli: %57,32

Tarih: 10 Nisan 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.