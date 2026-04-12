ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde İran ile yürütülen 21 saatlik müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, İran cephesinden Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapalı tutulacağı yönünde açıklamalar geldi. Küresel enerji arzı açısından kritik önemdeki boğazda yaşanan bu gelişme, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırırken piyasalarda jeopolitik risk algısını yeniden yükseltti.

Buna rağmen Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde güçlü kalmayı sürdürdü ve BIST 100 endeksi 14.000 puanın üzerine yerleşti. Ancak teknik görünüm, yükseliş kadar dikkat edilmesi gereken bazı riskleri de barındırıyor.

GÜNLÜK GRAFİK: KANAL İÇİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ, ANCAK GAP RİSKİ VAR

Günlük grafikte endeksin yükselen kanal yapısını koruduğu görülüyor. Kanal orta bandından alınan destek sonrası fiyat yeniden üst banda yönelmiş durumda. Teknik olarak görünüm pozitif olsa da son sert yükselişle birlikte aşağıda doldurulmamış boşluklar (gap) oluşmuş durumda.

Bu nedenle yükselişin sağlıklı devamı için olası geri çekilmelerde 13.802 – 13.492 bandı ilk teknik denge ve gap doldurma bölgesi olarak izleniyor. Bu bölgeye yaşanabilecek geri çekilme teknik bozulma değil, sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir.

Borsa İstanbul Günlük Grafiği - 12 Nisan 2026 Pazar Saat 12:35

Yukarıda ise ana direnç değişmedi: 14.484 seviyesi, hem önceki zirve hem de kanal üst bandı nedeniyle kritik eşik konumunda.

4 SAATLİK GRAFİK: TEKNİK KIRILIM GÜÇLÜ, ANCAK MOMENTUM AŞIRI ISINDI

4 saatlik periyotta BIST 100’ün son haftalarda oluşturduğu aşağı yönlü sıkışma yapısını yukarı kırdığı görülüyor. Endeks yalnızca 14.000 psikolojik eşiğini aşmakla kalmadı, aynı zamanda kısa vadeli düşen trend direncini de hacimli biçimde geride bırakarak teknik görünümü belirgin şekilde güçlendirdi.

Bu kırılım, kısa vadeli düzeltme sürecinin sona erdiğine ve ana yükseliş trendinin yeniden devreye girdiğine işaret ediyor.

Bununla birlikte yükselişin oldukça dik ve gap bırakarak gerçekleşmiş olması, kısa vadede fiyatlamanın teknik olarak aşırı hızlandığını gösteriyor. Özellikle endeksin doğrudan majör direnç bandına yaklaşması, momentumun güçlü olmasına rağmen kâr realizasyonu riskini artırıyor.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler şu şekilde: 13.800 seviyesi, kısa vadeli ilk pivot destek ve breakout teyit bölgesi olarak izleniyor. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yükseliş trendinin teknik olarak korunması beklenebilir.

Ancak olası geri çekilmelerde 13.800 altı kapanışlar, önce 13.500 gap bölgesine, ardından 12.916 ana destek seviyesine doğru daha derin bir düzeltmenin önünü açabilir. Hacim dinamikleri ise kırılımın sağlıklı olduğunu gösteriyor. İşlem hacmindeki artış, mevcut hareketin yalnızca kısa vadeli spekülatif bir atak değil, kurumsal destekli daha güçlü bir fiyatlama olabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadeli momentumun güçlü kaldığını, ancak piyasanın artık düzeltmesiz yükseliş bölgesine girdiğini ve volatilitenin artabileceğini gösteriyor.

Borsa İstanbul Dört (4) Saatlik Grafiği - 12 Nisan 2026 Pazar Saat 12:35

SIRADA NE VAR?

BIST için ana senaryo hâlâ pozitif görünse de yolun doğrusal olması beklenmiyor.

Pozitif Senaryo: 13.800 üzeri kalıcılık korunur ve 14.484 aşılırsa 15.000 psikolojik hedef gündeme gelebilir.

Düzeltme Senaryosu: Jeopolitik risklerin sertleşmesi veya küresel risk iştahının bozulması halinde önce 13.800, ardından 13.500 bandına doğru gap kapatma hareketi görülebilir.

Özetle; Trend yukarı, ancak piyasa artık daha volatil ve teknik düzeltmelere açık bir faza girmiş durumda.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BIST 100 için en kritik direnç seviyesi neresi?

Mevcut teknik görünümde 14.484 seviyesi kısa vadeli ana direnç konumunda bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde yeni zirve hareketi başlayabilir.

BIST’te gap kapanması ne anlama gelir?

Gap kapanması, fiyatın sert hareket sonrası bıraktığı boşluk bölgesini yeniden test etmesi anlamına gelir. Teknik analizde genellikle sağlıklı düzeltme olarak yorumlanır.

Hürmüz Boğazı krizi Borsa İstanbul’u nasıl etkiler?

Kriz enerji fiyatlarını artırarak küresel risk iştahını baskılayabilir. Bu durum özellikle ithalatçı sektörler üzerinde baskı yaratırken endekste volatiliteyi artırabilir.

