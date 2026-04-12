BIST enerji sektörü 2026'nın ilk 4 ayında endeksin çok üzerinde getiri sağladı. MOGAN yüzde 76, MAGEN yüzde 61, ENJSA yüzde 37 yükseldi. Petrol fiyatları yüksek seyrederken ve elektrik zamları gündemdeyken sektörün hikayesi bitmedi mi?

Neden Önemli?

Türk yatırımcı için enerji sektörü hem enflasyon koruması hem jeopolitik risk kalkanı sunuyor. Devletle uzun vadeli tarife sözleşmeleri sayesinde gelirler görece öngörülebilir. Enerji talebiyse ekonomik krizlerde bile sabit kalıyor. Bu özellikleri enerji hisselerini hem savunmacı hem büyüme odaklı bir kategori haline getiriyor. Üstelik Hürmüz krizi ve yükselen petrol fiyatları sektörün bazı oyuncularını doğrudan destekliyor.

Sektörde Öne Çıkan Performanslar

Yılbaşından bu yana sektördeki tablo son derece çarpıcı. MOGAN Enerji yüzde 76,80 ile sektörün zirvesinde yer alıyor. MAGEN Enerji yüzde 61,73, ECOGR yüzde 59,10 ve AYEN Enerji yüzde 44,40 ile öne çıkıyor. Büyük ölçekli isimlerden ENJSA yüzde 37,91, AYDEM yüzde 36,02 ve ODAS Elektrik yüzde 32,74 kazandırdı.

2026 Yılı Ocak ve Nisan Ayları Arasında Enerji Hissellerinin Performansı

Bu performans BIST 100'ün aynı dönemdeki yaklaşık yüzde 25'lik getirisinin belirgin biçimde üzerinde.

ENJSA: Sektörün Lokomotifi

Enerjisa Enerji 2025 yılında toplam 23,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Faaliyet gelirleri 58,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Şirketin 2026 yılı için faaliyet geliri beklentisi 75-80 milyar TL arasında bulunuyor. Deniz Yatırım ENJSA için hedef fiyatını 130,7 TL'ye yükselterek "Al" tavsiyesini korudu. Halk Yatırım ise hedef fiyatını 125,4 TL'ye yükseltti.

ENJSA 10 Nisan'da 125,1 TL ile tüm zamanlar zirvesini gördükten sonra bugün 124,60 TL seviyesinde işlem görüyor. Şirket hem dağıtım hem üretim ayağıyla sektörün en likit ve en takip edilen ismi konumunda.

Yenilenebilir Enerji Kanadı Hızlanıyor

Sektördeki diğer dikkat çekici isimler yenilenebilir enerji alanında yoğunlaşıyor. Galata Wind Enerji (GWIND) yüzde 25,69, Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) yüzde 37,72 kazandırdı.

EBRD, rüzgar enerjisi kapasitesini artırmak için Enerjisa'ya 200 milyon dolar kredi sağladı. Bu tür uluslararası finansman anlaşmaları Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini genişletme hedefini destekliyor ve sektördeki büyüme hikayesinin sürdüğüne işaret ediyor.

Petrol ve Elektrik Zammı Sektörü Nasıl Etkiler?

İki farklı dinamik sektörü şekillendiriyor. Birincisi petrol fiyatları: Hürmüz krizi Brent petrolü 95-100 dolar bandına taşıdı. Bu durum TÜPRAŞ gibi rafineriler için marj fırsatı yaratırken enerji üretim maliyetlerini artırıyor. İkincisi elektrik zamları: Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış bekleniyor. Bu zam hem dağıtım şirketleri hem tüketici için farklı sonuçlar doğuruyor. Tarife artışları dağıtım gelirlerini desteklerken yüksek enerji maliyetleri sanayi şirketlerini baskılayabiliyor.

Beklenti Ne Yönde?

Sektörün yapısal argümanları güçlü olmaya devam ediyor. Enerji talebi büyümesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına artan uluslararası finansman desteği, tarife düzenlemelerinin şirket gelirlerini koruyan yapısı ve TL değer kaybına karşı kısmi döviz geliri koruması öne çıkan destekler.

Öte yandan riskler de göz ardı edilemez. Petrol fiyatlarındaki olası gerileme, EPDK tarife kararlarındaki belirsizlik ve faiz ortamının normalleşmesiyle birlikte savunmacı hisselere olan talebin azalması aşağı yönlü riskler arasında sayılıyor.

Aracı kurum raporlarına göre AYDEM ve ASTOR yüzde 50'nin üzerinde getiri potansiyeliyle enerji sektöründe öne çıkmaya devam ediyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

Nisan ayı elektrik ve doğalgaz zammı kararı, EPDK tarife güncellemeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve Enerjisa başta olmak üzere sektör şirketlerinin birinci çeyrek bilanço sonuçları yakın dönemin belirleyici faktörleri olacak.

