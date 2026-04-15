Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması Türkiye'yi çok yönlü etkiliyor. Her 10 dolarlık petrol artışı cari açığa 5 milyar dolar ekliyor. Ancak kriz bazı sektörler için fırsat da yaratıyor. BIST'te kazananlar ve kaybedenler ayrışmaya başladı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye Hürmüz krizinin tam ortasında hassas bir konumda. Doğrudan savaşın tarafı olmasa da ekonomik açıdan derinden etkileniyor. Petrol, alüminyum, plastik hammadde, tekstil girdisi, gübre — bunların önemli bir kısmı Körfez'den geliyor. Enerji maliyetleri yükseliyor, enflasyon baskısı artıyor, cari açık genişliyor. Ama aynı tabloda savunma sanayi, enerji üreticileri ve TürkAkım güzergahı için ciddi fırsatlar da beliriyor.

TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN ETKİLER

Türkiye Körfez kaynaklı hammaddelere derin bir bağımlılık içinde. Körfez devletlerinden yılda yaklaşık 1 milyar dolar alüminyum, 2 milyar dolar plastik hammadde ithal ediyor. Katar'dan kullandığı helyumun beşte birini buradan karşılıyor. Tekstil sektörünün kritik girdisi olan monoetilen glikolün yüzde 40'ını Suudi Arabistan ve Katar'dan alıyor.

Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 13'ünü İran'dan karşılıyor. Uzun süreli bir kesinti iç arz dengesini zorlayabilir. Her 10 dolarlık küresel enerji fiyatı artışı Türkiye'nin cari açığına yaklaşık 5 milyar dolar ekliyor. Petrolün 100 dolar civarında seyretmesi mali baskıyı giderek artırıyor.

Borsa İstanbul Üç Aylık Grafiği

BIST'TE KAYBEDENLER

Enerji maliyetleri yükseldikçe en çok etkilenen sektörler şunlar:

Havacılık: Jet yakıtı fiyatları küresel ölçekte yüzde 25 civarında işletme maliyetini oluşturuyor. Orta Doğu hava sahasının kapanması ana kargo koridorlarını sekteye uğrattı. Asya-Avrupa-Afrika güzergahı doğrudan etkilendi. THY rotalarını uzatmak zorunda, yakıt maliyetleri artıyor.

Kimya ve Plastik: Orta Doğu küresel polietilen ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini bu güzergah üzerinden gönderiyor. Hammadde sıkıntısı ambalaj, otomotiv bileşenleri ve tüketici ürünleri fiyatlarını yukarı çekiyor. BIST'teki petrokimya ve plastik şirketleri maliyet baskısıyla karşı karşıya.

Gübre ve Tarım: Küresel deniz yolu gübre ticaretinin yaklaşık üçte biri Hürmüz'den geçiyor. Kriz patlak verdiğinden bu yana gübre fiyatları yüzde 38 yükseldi. Bu durum tarım sektörünün maliyet yapısını bozuyor, gıda enflasyonuna zemin hazırlıyor.

Bankacılık: IMF'ye göre yükselen emtia fiyatları enflasyonu besliyor, sermaye çıkışı riskini artırıyor ve dolar güçleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde dış borç maliyeti yükseliyor. Türk bankacılık sektörü hem kur hem de faiz baskısıyla karşılaşıyor.

BIST'TE KAZANANLAR

Savunma Sanayi: Kriz jeopolitik gerilimi kalıcı hale getiriyor. Küresel savunma bütçeleri hızla artıyor. ASELSAN, OTOKAR ve SDT Uzay bu ortamda güçlü sipariş akışı yaşıyor. ASELSAN son bir haftada yüzde 18 yükselerek 429 TL ile tüm zamanlar zirvesini gördü.

Enerji Üreticileri: Petrol fiyatlarının yükselmesi yerli enerji üreticilerinin karlılığını artırıyor. TÜPRAŞ rafinerisi daha yüksek fiyattan ürün satıyor. Yenilenebilir enerji şirketleri ise fosil yakıt alternatifi olarak değer kazanıyor.

TürkAkım ve Doğalgaz Transit: Avrupa gaz depoları yüzde 29 kapasitede seyrediyor. Bu rakam mevsimsel minimuma yakın ve kritik düzeyde düşük. Türkiye'nin Rusya'dan Avrupa'ya uzanan gaz transit koridoru stratejik önem kazanıyor. Bu tablo Türkiye'nin enerji diplomasisinde elini güçlendiriyor.

Altın ve Değerli Metaller: Jeopolitik belirsizlik altına talebi artırıyor. Türkiye'deki altın üreticileri ve kuyumculuk sektörü bu ortamdan olumlu etkilenebilir.

CITADEL UYARDI: RESESYON RİSKİ MASADA

Citadel CEO'su Ken Griffin bugün IMF toplantısında sert bir uyarı yaptı: "Hürmüz'ün önümüzdeki 6-12 ay kapalı kalması durumunda dünya resesyona girer, bundan kaçınmanın yolu yok" dedi. Bu senaryo gerçekleşirse BIST üzerindeki baskı tüm sektörlere yayılabilir.

TEMEL SENARYO: KISA SÜRE KAPALI KALIRSA

Dallas Fed araştırmasına göre Hürmüz'ün bir çeyrek boyunca kapalı kalması WTI petrol fiyatını varil başına 98 dolara çekiyor ve küresel büyümeyi yıllık bazda 2,9 puan düşürüyor. Türkiye bu senaryoda hem enerji maliyeti hem de dış talep daralması kanalıyla çift taraflı baskıyla karşılaşıyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN ÖZET

Kriz uzarsa defansif pozisyon öne çıkıyor: savunma, altın, yerli enerji üreticileri. Kısa süreli kalırsa ve ateşkes tutarsa baskı altındaki bankacılık ve havacılık sektörü toparlanma potansiyeli taşıyor. Her iki senaryoda da 28 Nisan Fed toplantısı ve TCMB'nin faiz kararı BIST'in önümüzdeki haftaki seyrini belirleyecek en kritik iç etken.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

BCG, Inkstick Media, Dallas Fed ve CNBC piyasa analizleri esas alınarak derlenmiştir.