Londra piyasalarında, alüminyum fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesini test etti. Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşılayan Orta Doğu’da sular durulmuyor. Bölgenin en büyük üreticilerinden Emirates Global Aluminium, İran saldırıları sonrası bazı tesislerinde üretimin aksaması nedeniyle teslimatlar için "mücbir sebep" ilan etti. Bu gelişme, piyasada ciddi bir arz sıkışıklığı korkusunu tetikledi.

LME’de (Londra Metal Borsası) alüminyum fiyatları:

Günlük Artış: Yüzde 2,30

Mevcut Seviye: Ton başına 3.571,8 dolar

Piyasadaki panik hali, Londra Metal Borsası'ndaki fiyat yapısına da yansıdı. Nakit kontratlar ile üç ay vadeli sözleşmeler arasındaki fark (spread), cuma gününden bu yana yüzde 37 artarak ton başına 91,50 dolara ulaştı. Bu rakam, 2007 yılından bu yana görülen en yüksek fark olarak kayıtlara geçerken, sanayicilerin acil teslimatlara yönelik talebinin ne denli arttığını gözler önüne serdi.

Kaynak: TradingView

DİPLOMATİK BELİRSİZLİK VE ENERJİ BASKISI

Hafta sonu Pakistan'da gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması, piyasadaki kısa süreli iyimserliği dağıttı. Bazı temel metaller yatay veya aşağı yönlü hareket etse de, artan enerji maliyetleri küresel büyüme üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR?

Londra Metal Borsası’nda alüminyum fiyatlarının 4 yılın zirvesine çıkması, Türkiye’de otomotiv, inşaat ve ambalaj gibi temel sektörlerde ciddi bir maliyet baskısı yaratabilir.

Diğer yandan, Orta Doğu’daki dev üreticilerin "mücbir sebep" ilan ederek arz kesintisi yaşaması, Türk ihracatçıları için stratejik bir fırsat penceresi açabilir. Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden biri olan Türkiye, bölgedeki arz boşluğunu doldurarak pazar payını da artırabilir.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.