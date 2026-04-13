13 Nisan 2026 tarihinde toplanan Genel Kurul, yönetim kurulunun "nakit temettü dağıtılmaması" yönündeki teklifini resmen onayladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan bildirime göre Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin (ESCAR) 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen karının nakit olarak dağıtılmaması kararlaştırıldı.

Bu karar, şirketin büyüme stratejileri ve özkaynak yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda ortaklar tarafından kabul edildi.

HİSSELER NE DURUMDA?

Temettü kararının açıklandığı gün itibarıyla ESCAR hisseleri, ekran verilerine göre oldukça hareketli bir grafik sergiliyor. Saat 17.00 itibarıyla dikkat çeken güncel veriler:

• Fiyat Seviyesi: Hisse, günü 48 TL seviyesinden kapatmaya hazırlanırken bir önceki kapanışa göre yüzde 0.25 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti.

• Zirve Takibi: Gün içi en yüksek 49.04 TL seviyesini gören ESCAR, yıllık bazda ulaştığı en yüksek değer olan 49.04 TL ile zirvesine oldukça yakın seyrediyor.

• Aylık Performans: Yıllık bazda halen -yüzde 5.91 ile negatif bölgede kalsa da hissenin son 1 aylık getirisi yüzde 74.89 gibi çarpıcı bir orana ulaştı. Haftalık bazda ise yatırımcısına yüzde 12.03 kazandırdı.

• İşlem Hacmi: Günlük işlem hacmi 383 milyon TL’yi aşarken, 8 milyon lottan fazla işlem hacmi gerçekleşti.

