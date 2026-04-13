Hürmüz gerilimi ve ABD'nin abluka kararıyla petrol 104 dolara yükseldi. Bu gece 4,35 TL indirim beklenen motorinde hafta ortasında zam ihtimali oluştu.

Türkiye'de motorin için 4 lira 35 kuruşluk indirim beklenirken tablo bir anda değişti. Brent petrolün yüzde 9,1 yükselerek 104 dolara çıkmasının ardından, çarşamba gününden itibaren motorine yeniden zam ihtimali konuşulmaya başlandı.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik abluka açıklamasının ardından petrol fiyatlarında hızlı yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,1 artışla 104 dolara ulaştı.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYORDU

Geçen haftaki hesaplamalara göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 4 lira 35 kuruşluk indirim yapılması bekleniyordu.

ZAM İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası ekonomim'de yer alan habere göre, uluslararası piyasalardaki dalgalı seyrin sürmesi halinde çarşamba gününden itibaren motorine yeniden zam gelebileceğini belirtiyor.

13 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62,63 TL, motorin 76,56 TL ve LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası'nda ise benzin 62,49 TL, motorin 76,42 TL ve LPG 34,39 TL'den satılıyor.

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63,61 TL, motorin 77,69 TL ve LPG 34,87 TL olarak uygulanıyor. İzmir'de ise benzin 63,88 TL, motorin 77,97 TL ve LPG 34,79 TL seviyesinde yer alıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.22
Gazyağı 87.98
