Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Zamların ardından bugün benzin ve motorine indirim geldi. İşte 10 Nisan 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimlerin ardından vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

BENZİN VE MOTORİNDE BU KEZ ZAM DEĞİL İNDİRİM VAR!

Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 12 lira 86 kuruş indirim geldi. İndirim tabelalara bugün yansıdı.

10 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.18 TL
Motorin litre fiyatı: 72.43 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 72.28 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
Motorin litre fiyatı: 73.56 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 72.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 57.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.61
Gazyağı 83.46
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru (özellikle dolar/TL), rafineri maliyetleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) vergi oranları üzerinden hesaplanır. Dağıtıcı ve bayi payları ise fiyata son görünümünü kazandırır.

