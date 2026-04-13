Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı sonrası petrol fiyatları sert yükselirken, Brent petrol 100 doların üzerine çıktı. İran ile gerilimin tırmanması ve arz riskinin artması, piyasalarda fiyatları yukarı çeken temel unsur oldu. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından bu gelişmelerin önemi artıyor.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 9 YÜKSELİŞ KAYDETTİ

Petrol, hafta sonu İran ile yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmaması ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararı sonrası sert yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 104 dolara çıkarak yüzde 9,1'e varan artış kaydetti. Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri de aynı süreçte bir ara yüzde 18 yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemileri kapsayan ablukanın 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE YÖNDE OLUR?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının artmasına ve enflasyon üzerinde baskı oluşmasına yol açabilir. Artan maliyetler, ulaşım ve üretim giderlerini yükselterek fiyatlara yansıyabilir.

SAVAŞ ENERJİ PİYASALARINI ALTÜST ETTİ

Orta Doğu'daki savaş, küresel enerji piyasalarında dengeleri bozdu. Fiziksel arzın daralmasıyla birlikte rafineriler ve yatırımcılar, hızlı teslim edilebilecek ham petrol kargoları için rekabete girdi. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu körükleme ve küresel büyümeyi yavaşlatma riski öne çıktı.

ABD'DEN ABLUKA VE SALDIRI SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, alınan kararın etkili olacağını belirtirken, İran'dan gelebilecek olası bir direnişe karşı misilleme tehdidinde bulundu. Wall Street Journal'ın haberine göre, ablukanın yanı sıra ABD yönetimi sınırlı saldırı seçeneğini de masada tutuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI FİİLEN KAPALI

Basra Körfezi'ni küresel piyasalara bağlayan Hürmüz Boğazı, Şubat ayı sonlarından bu yana fiilen kapalı durumda. İran yönetimi, bölgedeki petrol akışını kontrol altına alırken sevkiyatlar savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

ABD’NİN PLANI TARTIŞMA YARATTI

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Orta Doğu Programı Direktörü Mona Yacoubian, ABD'nin abluka planını "Oldukça iddialı ancak sorunu çözmeyen bir girişim" olarak değerlendirdi. Yacoubian, İran'ın Yemen'deki Husiler üzerinden Kızıldeniz hattını da hedef alabileceği uyarısında bulundu.

KÜRESEL ENERJİ HATLARI RİSK ALTINDA

Savaşın etkisiyle enerji taşımacılığında alternatif güzergahların önemi artarken, Suudi Arabistan'ın ülke içi boru hatlarıyla Yanbu Limanı'na daha fazla petrol sevk ettiği bildirildi. Doğu-Batı boru hattının tam kapasiteye ulaşması, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatın kritik rolünü artırdı.