28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde ilk barış temasları İslamabad'da gerçekleştirildi. Ancak yaklaşık 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı.

Görüşmelerinden ardından Hürmüz Boğazı kapatıldı ve iki petrol tankerine müdahale edildi. Küresel enerji krizinin yeniden devreye girmesinin ihtimaliyle birlikte gözler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

Görüşmelerde en kritik başlıklardan biri olan Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamaması, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.

Sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazdaki gemi trafiğini durdurdu. Geçiş hazırlığında bulunan iki petrol tankerine müdahale edilerek geçişlerine izin verilmedi.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLACAK?

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel petrol arzının önemli bir bölümünün sekteye uğraması anlamına geliyor. Bu durum petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratırken, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde maliyetleri doğrudan etkiliyor.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki artış, kısa vadede akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir. Ayrıca enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Brent petrol fiyatları şu sıralarda 95,20 dolar seviyesinde seyrediyor.