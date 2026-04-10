Ekonomim'de yer alan habere göre ABD'li dev banka JPMorgan, Hürmüz Boğazı’nın Temmuz’a kadar açılmaması halinde petrol fiyatlarında varil başına 15-20 dolarlık ek yükseliş riski olabileceğini öngördü. Petrol fiyatının tekrar kriz dönemindeki 120 dolar seviyesini test edebileceğini bildirdi.

JPMorgan analistleri bugün paylaştı notta, şu anda piyasanın Hürmüz Boğazı'nda trafiğin hızla yeniden başlayacağı beklentilerine yönelik fiyatladığını belirtti. Mayıs ayına kadar normal akışın yaklaşık yarısının ve Haziran ayına kadar da tam olarak yeniden başlaması bekleniyor.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese rağmen, yüzlerce gemi mahsur kalmaya devam ediyor. Analistler göre 9 Nisan itibarıyla tahmini 346 adet enerji sektörüne ait gemi hala Basra Körfezi'nde mahsur kalmış durumda. İki ülke arasında bu hafta sonu görüşmeler yapılması bekleniyor.

Kaynak: TradingView

PETROL FİYATLARI ARTARSA TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR?

Petrol fiyatlarının JPMorgan’ın öngördüğü gibi 120 dolar bandına yükselmesi, Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan ve dolaylı "domino etkisi" yaratacaktır. Türkiye petrol ihtiyacının büyük kısmını ithal ettiği için, ham petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artış, pompa fiyatlarına (benzin ve motorin) doğrudan zam olarak yansır.

Petrol fiyatlarının artması enflasyonu, cari açığı ve sanayi maliyetlerini de etkiler.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.