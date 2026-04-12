Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorine 4,35 TL indirim bekleniyor.

Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. ABD-İran görüşmeleri anlaşma olmadan biterken Brent petrol toparlanma eğilimi gösteriyor.

Peş peşe gelen zamların ardından motorinin litre fiyatında 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 35 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

12 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.18 TL
Motorin litre fiyatı: 76.56 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 76.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
Motorin litre fiyatı: 77.69 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
Motorin litre fiyatı: 77.97 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.22
Gazyağı 87.98
BRENT PETROL NEDEN ÖNEMLİ? TÜRKİYE'DE FİYATLARA ETKİSİ

Brent petrol, Türkiye'nin ithal ettiği ham petrol için referans fiyat olduğu için küresel fiyatlardaki artış veya düşüş doğrudan maliyetleri etkiliyor. Bu değişim, döviz kuru ve vergilerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansıyor.

