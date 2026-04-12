ASELSAN 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 38,2 kazandırdı ve Lockheed Martin, BAE Systems gibi küresel devleri geride bıraktı. Küresel savunma bütçeleri GSYH'nin yüzde 3'ünü aşarken Türk yatırımcı için BIST'teki savunma hisseleri yeniden gündemde.

NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran çatışması, Çin-Japonya gerilimi ve Venezuela gelişmeleri küresel güvenlik harcamalarını tarihi seviyelere taşıdı. Bu tablo savunma şirketlerinin hem sipariş defterlerini hem de hisse fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye bu süreçten yalnızca dışarıdan izlemekle kalmıyor, BIST'teki savunma hisseleri küresel rakiplerine kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiliyor. Türk yatırımcı için bu sektör artık yabancı bir alan değil, portföyde yer alması gereken stratejik bir kategori haline geldi.

ASELSAN: KÜRESEL DEVLERİ GERİDE BIRAKAN PERFORMANS

Bölgedeki askeri hareketlilikle füze savunma sistemleri ve mühimmat talebinin artmasıyla savunma sanayisi hisselerinde yılın ilk çeyreğinde güçlü bir ivme görüldü. ASELSAN yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 38,2 kazanç sağladı ve bu dönemi 1 trilyon 460 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Küresel rakiplerle karşılaştırıldığında tablo daha da çarpıcı. Hanwha Aerospace yüzde 32,7, BAE Systems yüzde 28,4, Lockheed Martin yüzde 25, Northrop Grumman yüzde 19,6 kazandırırken ASELSAN bu isimlerin tamamını geride bıraktı.

ASELSAN 2026 yılına 12 milyar doların üzerinde sipariş defteriyle girdi. Otonom sistemler, insansız deniz araçları ve elektronik harp sistemlerindeki ihracat anlaşmaları şirketin büyüme hikayesini güçlendiriyor.

OTOKAR: ZIRHLI ARAÇTA KÜRESEL OYUNCU

Koç Holding iştiraki OTOKAR hem savunma hem sivil taşımacılık alanında faaliyet gösteriyor. Zırhlı araç ihracatı şirketin döviz gelirlerini desteklerken savunma tarafındaki büyüme ordunun modernizasyon yatırımlarıyla paralel seyrediyor.

Savunma sanayi hisselerinde uzun vadeli sözleşmeler, ihracat rakamları ve vergi avantajları öne çıkan faktörler arasında yer alıyor. OTOKAR temettü dağıtan savunma hisseleri arasında yer alıyor.

Şirketin hem savunma hem ticari araç segmentinde faaliyet göstermesi, piyasa riskini çeşitlendiriyor. Savunma ihracatının artması döviz bazlı geliri artırırken TL'nin değer kaybına karşı koruma sağlıyor.

SDT UZAY VE SAVUNMA: BÜYÜYEN YENİ İSİM

SDT Uzay ve Savunma 2026'nın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 15,3 kazanç sağladı. Uzay teknolojileri ve uydu sistemleri alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken SDT, sektörün yükselen isimleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin uzay programına paralel büyüyen şirket, hem savunma hem sivil uzay alanında proje geliştiriyor.

KÜRESEL TABLO BIST'İ NASIL ETKİLİYOR?

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Asya'da Çin ile Japonya arasındaki gerilim ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamleleri, savunma harcamalarının artmasına zemin hazırladı. Trump yönetiminin İran'a saldırı başlattıktan sonra savunma sanayi şirketleriyle bir araya gelerek üretim hızlarını artırmalarını istemesi bu tablonun somut göstergesi.

Türkiye bu konjonktürde hem alıcı hem ihracatçı konumunda. Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa'ya yönelik savunma ihracatı BIST'teki savunma şirketlerine döviz geliri olarak yansıyor.

RİSKLER NELER?

Savunma sanayii yatırımları devlet bütçelerine bağımlıdır. Olası bir barış görüşmesi veya bütçe kesintisi bu hisselerde sert düzeltmelere neden olabilir. Sadece savaş odaklı değil, sivil havacılık ve uzay teknolojileriyle işlerini çeşitlendiren şirketleri seçmek daha güvenli bir strateji olarak değerlendiriliyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

SSB ihale duyuruları ve ihracat rakamları, küresel jeopolitik gelişmeler, şirket bazında sipariş defteri güncellemeleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı bütçe açıklamaları bu sektördeki hisseleri doğrudan etkileyen göstergeler arasında yer alıyor.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.