Bank of America (BofA), iştirakleri aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemler sonucunda Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) paylarındaki dolaylı pay oranının kritik eşik olan yüzde 5 seviyesini aştığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre 10 Nisan 2026 tarihinde BofA’nın tam kontrolüne sahip olduğu Merrill Lynch International ve Bank of America, National Association tarafından yoğun bir hisse trafiği yönetildi.

Gerçekleştirilen işlemlerin dökümü şu şekilde oldu:

• Fiyat Aralığı: 2,57 TL – 2,60 TL

• Toplam Alış: 679.630.334 nominal tutar

• Toplam Satış: 396.331.714 nominal tutar

• Net Alım: 283.298.620 adet pay

KRİTİK EŞİK

Bu devasa net alım dalgasının ardından, Bank of America’nın SASA sermayesindeki dolaylı yoldan sahip olduğu paylar ve oy hakları yüzde 5,293 seviyesine yükseldi.

Sermaye piyasalarında yüzde 5 sınırı, kurumsal yatırımcıların şirket yönetiminde ve stratejik yapısında "önemli ortak" statüsüne geçişi olarak kabul ediliyor.

GÜNCEL PİYASA DURUMU

BofA'nın alım haberinin ardından bugün piyasalarda SASA hisselerinde hareketli bir seyir izleniyor. Saat 16:20 verilerine göre hissenin teknik görünümü şu şekilde:

• Anlık Fiyat: 2,60 TL

• Gün içi Değişim: -yüzde 0,76

• Hacim: 8.31 milyar TL

• Gün İçi Aralığı: Hisse bugün en düşük 2,57 TL seviyesini test ederken, en yüksek 2,67 TL seviyesine çıktı.

Hissenin 2,60 TL üzerindeki kalıcılığı, teknik açıdan yukarı yönlü trendin devamı için kritik önem taşıyor.

