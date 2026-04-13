Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7,5 milyar dolar açık verdi. Açıklanan veri hem piyasa beklentisinin hem de kurum tahmini olan 7,1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Böylece 12 aylık cari açık 33,2 milyar dolardan 35,4 milyar dolara yükselirken, milli gelire oranı yaklaşık yüzde 2,4 seviyesine ulaştı.

ING tarafından yayımlanan değerlendirmede, hizmet gelirlerindeki zayıflamanın cari dengeyi olumsuz etkilediği belirtilirken, artışta altın ithalatındaki yükselişe de dikkat çekildi.

FİNANSMAN REZERVLERDEN SAĞLANDI

ING Global, sermaye akımlarındaki zayıflamanın cari açığın finansmanında rezerv kullanımını öne çıkardığını belirtti. Bu durum, dış finansman tarafında kırılganlığa işaret eden unsurlar arasında değerlendirildi.

DIŞ RİSKLER VE İÇ TALEP BELİRLEYİCİ OLACAK

Raporda, önümüzdeki dönemde cari dengeyi dış riskler ve iç talep koşullarının şekillendireceği ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin sürmesi halinde petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin cari açığı artırabileceği belirtildi.

ALTIN İTHALATINDAKİ ARTIŞ İÇİN UYARI

Ayrıca turizm gelirlerinde olası düşüş ve altın ithalatındaki artışın da cari denge üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi. Sermaye tarafında ise risk primindeki yükselişin portföy çıkışlarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.