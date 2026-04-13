Cari açık şubatta 7,5 milyar dolar ile son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. ING, altın ithalatındaki artışa dikkat çekti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7,5 milyar dolar açık verdi. Açıklanan veri hem piyasa beklentisinin hem de kurum tahmini olan 7,1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Böylece 12 aylık cari açık 33,2 milyar dolardan 35,4 milyar dolara yükselirken, milli gelire oranı yaklaşık yüzde 2,4 seviyesine ulaştı.

ING tarafından yayımlanan değerlendirmede, hizmet gelirlerindeki zayıflamanın cari dengeyi olumsuz etkilediği belirtilirken, artışta altın ithalatındaki yükselişe de dikkat çekildi.

FİNANSMAN REZERVLERDEN SAĞLANDI

ING Global, sermaye akımlarındaki zayıflamanın cari açığın finansmanında rezerv kullanımını öne çıkardığını belirtti. Bu durum, dış finansman tarafında kırılganlığa işaret eden unsurlar arasında değerlendirildi.

Gümüş fiyatlarında karar noktası! 74 dolar kritik Gümüş fiyatlarında karar noktası! 74 dolar kritik

DIŞ RİSKLER VE İÇ TALEP BELİRLEYİCİ OLACAK

Raporda, önümüzdeki dönemde cari dengeyi dış riskler ve iç talep koşullarının şekillendireceği ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin sürmesi halinde petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin cari açığı artırabileceği belirtildi.

Altın neden düşer? Mart 2026'daki sert satışın sebebi Altın neden düşer? Mart 2026'daki sert satışın sebebi

ALTIN İTHALATINDAKİ ARTIŞ İÇİN UYARI

Ayrıca turizm gelirlerinde olası düşüş ve altın ithalatındaki artışın da cari denge üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi. Sermaye tarafında ise risk primindeki yükselişin portföy çıkışlarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed 28 Nisan'da Toplanıyor, Analistler Faiz Sabit Kalmasını BekliyorFed 28 Nisan'da Toplanıyor, Analistler Faiz Sabit Kalmasını Bekliyor
Beyannameyi kaçıranlar dikkat! Tebligat gelmeden harekete geçinBeyannameyi kaçıranlar dikkat! Tebligat gelmeden harekete geçin

