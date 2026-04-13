Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin cari işlemler dengesi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı şubat ayında 7,5 milyar dolar açık verdi.

Böylece cari denge, 2025 Nisan ayından bu yana en yüksek aylık açık seviyesine ulaştı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

AA Finans anketine katılan ekonomistler, şubat ayında cari açığın 7 milyar 182 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Açıklanan veri, piyasa beklentisinin üzerinde geldi.

ÇEKİRDEK DENGE DE AÇIK VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da şubat ayında 1,46 milyar dolar açık kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 7,48 milyar dolar olarak hesaplandı.

ŞUBATTA DOĞRUDAN YATIRIMLAR 138 MİLYON DOLAR OLDU

Şubat ayında doğrudan yatırımlar 138 milyon ABD doları net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yönelik toplam doğrudan yatırımları 780 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 918 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon ABD doları, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 230 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği görüldü.

Portföy yatırımları Şubat ayında 780 milyon ABD doları net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon ABD doları, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında ise 366 milyon ABD doları net alış yaptı. Yurt dışı tahvil ihraçlarında yurt dışı yerleşikler; bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 43 milyon ve 674 milyon ABD doları net alış gerçekleştirirken, diğer sektör ihraçlarında 81 milyon ABD doları net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 17 milyon ABD doları, Genel Hükümet 226 milyon ABD doları ve diğer sektörler 1 milyar 478 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kalemi altında yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları; Türk lirası cinsinden 882 milyon ABD doları net artış, yabancı para cinsinden 2 milyar 390 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplamda 1 milyar 508 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Resmi rezervler ise söz konusu ayda 10 milyar 630 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

CARİ AÇIK NEDİR?

Cari açık, bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olması nedeniyle yurt dışına ödediği dövizin kazandığından yüksek olmasıdır. Bu durum, ülkenin dış finansmana ihtiyaç duyduğunu gösterir.