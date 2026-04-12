Türkiye’de enflasyon düşüş trendinde olsa da satın alma gücü üzerindeki baskı sürüyor. Küresel araştırmalar enflasyon ortamında hangi sektörlerin ayakta kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. Bu verileri BIST’e uyarladık.

NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyon sessiz bir servet erozyonudur. Hisse senedi piyasasında yaşanan ani çöküşlerin aksine manşetlere taşınmaz; mevduat, maaş ve birikimin reel değerini yavaş yavaş aşındırır. Türkiye’de yıllık enflasyonun hâlâ yüzde 30’lar seviyesinde seyrettiği bir ortamda portföyünün enflasyonun üzerinde getiri sağlaması hayati önem taşıyor. Peki hangi hisseler bu görevi üstleniyor?

1973’ten bu yana yapılan araştırmalar enerji hisselerinin yüksek ve yükselen enflasyon dönemlerinde en tutarlı performansı sergilediğini ortaya koyuyor. Enerji hisselerinin gelirleri doğası gereği enerji fiyatlarına bağlı olduğundan enflasyon endekslerinin temel bileşenlerine paralel hareket ediyor.

Fiyatlandırma gücü olan sektörler enflasyon dönemlerinde en iyi performansı sergiliyor. Temel tüketim malları, sağlık ve altyapıya bağlı işletmeler bu kategoride öne çıkıyor. Ortak özellik ise girdi maliyetleri yükseldiğinde marjları ve nakit akışlarını koruyabilme kapasitesi.

TÜPRAŞ: ENERJİ FİYATLARI YÜKSELİNCE KÂR MARJI GENİŞLİYOR

Türkiye’nin en büyük rafinerisi TÜPRAŞ, enerji fiyatlarındaki yükselişten doğrudan yararlanan bir yapıya sahip. Ham petrol ile rafine ürünler arasındaki fiyat makası genişledikçe şirketin kâr marjı artıyor.

Garanti BBVA Yatırım 2026 strateji raporunda TÜPRAŞ’ı model portföyüne dahil etti. Talep koşulları kuvvetli, verimli maliyet yönetimine sahip ve değerleme anlamında cazip hisseler olarak tanımlanan kategoride yer alıyor.

İran geriliminin enerji fiyatları üzerindeki baskısı sürdükçe TÜPRAŞ’ın operasyonel karlılığı güçlü kalmaya devam edecek. Şirketin döviz geliri ağırlıklı yapısı aynı zamanda TL değer kaybına karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Tüpraş Beş Yıllık Grafiği:

BİM: İNDİRİMLİ MARKET MODELİ ENFLASYONDA GÜÇLENİYOR

Tüketiciler harcamalarını kısmaya çalıştığında düşük fiyatlı ürünler sunan şirketlerin satışları artma eğilimi gösteriyor. Walmart bu modelin küresel örneği olarak gösteriliyor.

Türkiye’deki karşılığı BİM. Enflasyon dönemlerinde tüketici düşük fiyatlı alışverişe yöneldiğinde discount market modeli güçleniyor. BİM hem ciro büyümesi hem de müşteri tabanı artışıyla bu eğilimin en doğrudan yararlanıcısı konumunda.

Garanti BBVA Yatırım model portföyünde BİM yer alıyor ve perakende sektörü en beğenilen sektörler arasında gösteriliyor.

BİM Beş Yıllık Grafiği:

AKSA ENERJİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ BÜYÜMESİ DESTEKLİYOR

Tüketici zırhı olan, temel ürünler satan ya da tekel avantajına sahip şirketler maliyetleri tüketiciye yansıtabildiğinden gelir ve kârlarını enflasyonla birlikte artırabiliyor. Bu yapıdaki hisseler etkili enflasyon koruma araçları olarak değerlendiriliyor.

AKSA Beş Yıllık Getiri Grafiği:

AKSA Enerji 7 ülkede faaliyet gösteriyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyüme hikayesini sürdürüyor. Enerji üretim gelirleri enflasyona endeksli tarife yapısıyla korunaklı. Aracı kurum raporlarına göre AYDEM ve ASTOR yüzde 50’nin üzerinde getiri potansiyeliyle enerji sektöründe öne çıkıyor.

EMLAK GYO: KİRA GELİRLERİ ENFLASYONLA YÜKSELİYOR

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları enflasyonu yüzde 66 oranında geride bırakıyor ve ortalama yüzde 4,6 reel getiri sağlıyor. GYO’lar gayrimenkul varlıklarına sahip olduğundan kira sözleşmelerindeki ve mülk değerlerindeki fiyat artışlarını kısmen yatırımcıya aktarabiliyor.

Türkiye’de kira artışları enflasyonun üzerinde seyrediyor. Bu tabloda GYO’lar hem kira geliri hem değerleme artışından çift taraflı kazanç sağlıyor. Garanti BBVA Yatırım model portföyünde Emlak GYO yer alıyor.

EKGYO Beş Yıllık Getiri Grafiği:

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

TÜİK aylık enflasyon verisi, TCMB faiz kararları, enerji fiyatları ve kira endeksi bu dört hissenin performansını doğrudan etkileyen göstergeler. Piyasa uzmanları 2026’da enflasyon ve faizlerin düşmeye devam edeceğini, bu süreçte borsanın yıldız yatırım aracı olacağını öngörüyor.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net’e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.