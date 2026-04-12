TCMB politika faizini yüzde 37’ye indirdi ve indirim döngüsünün devam etmesi bekleniyor. Faiz düştükçe mevduatın cazibesini kaybettiği ortamda Borsa İstanbul’a akan para belirli sektörleri öne çıkarıyor. Türk yatırımcı için 3 kritik sektör bu haberimizde.

NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye’de faiz döngüsü dönüm noktasında. TCMB 2025 yılı boyunca toplam 950 baz puanlık indirim yaptı ve 2026’da da bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Yüksek mevduat faizinin borsanın en büyük rakibi olduğu bir ortamdan çıkılıyor. Faiz düştükçe mevduatta kalan para yavaş yavaş hisse senedi piyasasına kayıyor. Ancak bu para her sektöre eşit akmıyor. Faiz indiriminden en fazla yararlanan sektörler var, en az yararlananlar da. Doğru sektörü seçmek, endeks ortalamasının çok üzerinde getiri anlamına gelebilir.

TCMB FAİZİ NEREDE?

TCMB 2026’nın ilk toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’ye çekti. Bu oran piyasa beklentilerinin medyanı olan 150 baz puanlık indirimden daha az olsa da Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

Piyasanın 2026 yılı sonu politika faizi beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu senaryoda yıl içinde toplamda yaklaşık 900 baz puanlık indirim öngörülüyor.

Bu tablo gerçekleşirse faiz düştükçe mevduatın alternatif getirisi de düşüyor ve borsa daha cazip hale geliyor.

BANKACILIK: FONLAMA MALİYETİ DÜŞÜNCE MARJLAR GENİŞLİYOR

Faiz indiriminden en doğrudan yararlanan sektörün başında bankacılık geliyor.

A1 Capital analistleri mevduat maliyetlerinin kredi faizlerine göre daha hızlı gerileyeceği bir sürece girildiğini vurguluyor. Bankacılık sektöründe 2026 yılı genelinde özsermaye kârlılıklarında yapısal bir artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Garanti BBVA Yatırım 2026 strateji raporunda bankacılık sektörünü en beğenilen sektörler arasında gösteriyor. Model portföyde Akbank bu listeye dahil.

Faiz indirimi dönemlerinde bankacılık endeksinin güçlü performans sergilemesi tarihsel olarak tekrarlayan bir örüntü. Kredi-mevduat makasının genişlemesi bankaların net faiz marjını artırıyor ve bu doğrudan kâra yansıyor.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI: DEĞERLEME AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

GYO sektörü faiz indiriminin en güçlü ikinci kazananı konumunda. Yüksek faiz ortamında GYO değerlemeleri baskı altında kaldı. Faiz düştükçe bu baskı azalıyor ve iskontolu değerlemeler yeniden fiyatlanmaya başlıyor.

Garanti BBVA Yatırım model portföyünde Emlak GYO yer alıyor. Talep koşulları kuvvetli, verimli maliyet yönetimine sahip ve değerleme anlamında cazip hisselerin öne çıkacağı bir yıl öngörülüyor.

Konut talebinin yüksek seyrettiği, kira artışlarının güçlü kaldığı bir ortamda GYO’ların hem kira geliri hem değerleme artışından çift taraflı kazanması mümkün.

HAVACILIK VE PERAKENDE: İÇ TÜKETİM CANLANIYOR

Faiz düştükçe tüketici kredileri ucuzluyor, iç talep canlanıyor. Bu tablonun en doğrudan yansıdığı sektörler havacılık ve perakende oluyor.

Garanti BBVA Yatırım model portföyünde THY ve BİM yer alıyor. Havacılık ve perakende en beğenilen sektörler arasında gösteriliyor.

THY için ek bir katalizör de küresel uçuş talebinin güçlü seyretmesi ve İran geriliminin kısmen azalmasıyla birlikte bölgesel uçuş gelirlerinde toparlanma beklentisi.

BİM ise enflasyon döneminde güçlenen discount market modeliyle hem ciro büyümesi hem de müşteri tabanı artışı kaydetmeye devam ediyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

2026 yılında dezenflasyonist sürecin devam edeceği ve TCMB’den ölçülü ve kademeli faiz indirimleri geleceği değerlendiriliyor. Faiz oranlarının kademeli gerilemesinin Borsa İstanbul’a yönelik yatırımcı ilgisinin artmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Yatırımcılar için kritik takvim: Her TCMB toplantısından önce enflasyon verisi, ardından faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmeler sektör bazlı fiyatlamayı doğrudan etkileyecek.

