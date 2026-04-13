Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin merakla beklenen planını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket, yatırımcılarına toplamda 2 milyar TL’yi aşan nakit kâr payı dağıtma kararı aldı.

Şirket yönetim kurulu tarafından önerilen ve kesinleşen karara göre; 592.105.263 TL’lik çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %33,95 oranında kâr dağıtımı yapılacak. Bu kapsamda 1 TL nominal bedelli hisse başına ödenecek tutarlar şu şekilde netleşti:

Tam Mükellef Kurumlar İçin: Brüt = Net 0,3395 TL

Diğer Pay Sahipleri (Bireysel Yatırımcılar) İçin: Brüt 0,3395 TL / Net 0,288575 TL

Toplam dağıtılacak tutar olan 2.010.197.367,89 TL, şirketin yasal kayıtlarında yer alan "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabından karşılanacak.

ÖDEMELER İKİ EŞİT TAKSİTLE YATIRILACAK

Anadolu Efes, nakit kâr payı ödemelerini yatırımcıların hesaplarına iki eşit taksitte yansıtacak. Ödeme takvimi ise şu şekilde belirlendi:

Taksit: 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren (Hisse başı brüt 0,16975 TL)

Taksit: 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren (Hisse başı brüt 0,16975 TL)

