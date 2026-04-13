Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde pay senetlerinin "Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşümü" hakkında yeni bir duyuru yayımladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan listede, Kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki payların satılabilir hale getirilmesi için yapılan başvurulara yer verildi.

GIDA VE CAM SEKTÖRÜNDE MİLYARLIK DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU

Yayımlanan listede en dikkat çekici başvurular gıda ve cam sanayi şirketlerinde yoğunlaştı. Çağdaş Cam Sanayi (CGCAM) paylarında Betül Pirinç Yıldız, Raşit Pirinç, Serdar Raşit Pirinç ve Ömer Seyfetdin Pirinç’in her biri 5,04 milyar TL olmak üzere toplamda 20 milyar TL’yi aşan devasa bir tutar için dönüşüm talebinde bulundu.

Göknur Gıda (GOKNR) tarafında ise yabancı yatırımcıların hamlesi öne çıktı. Turkey Juice Company S.A.R.L’nin 4,5 milyar TL’lik payının yanı sıra Abdullah Abdulaziz I Alsarhan, Mohammed Abdulaziz S Alsabeg ve Saleh Ali H Alathel’in başvurularıyla birlikte toplamda 7 milyar TL’nin üzerinde payın borsada işlem görebilir tipe dönüşmesi bekleniyor.

SANAYİ VE HOLDİNG PAYLARI DA LİSTEDE YER ALIYOR

Dönüşüm süreci sadece gıda ve cam sektörüyle sınırlı kalmadı. Ayes Çelik Hasır (AYES) paylarında Muhammed Fatih Polat yaklaşık 42,2 milyon TL, Bera Holding (BERA) paylarında Necat Selçuk 5,1 milyon TL ve Birko Mensucat (BRKO) paylarında Huruyet Güvenç 1,2 milyon TL’lik nominal tutar için MKK’ya başvurdu. Listenin son sırasında ise Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat (YBTAS) paylarıyla Şevket Başar, yaklaşık 2,2 milyon TL’lik payın dönüşümünü talep etti.

