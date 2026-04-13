Kristal Kola (KRSTL), 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket, bu yıl kar payı dağıtmama kararı aldı.

ENFLASYON MUHASEBESİ VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ETKİSİ

13 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, şirketin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 251.777.160 TL "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, kâr dağıtımına engel bir durum ortaya çıktı. Açıklamada, enflasyon muhasebesi düzeltmelerinden kaynaklanan 1.528.064.064 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, net dağıtılabilir kâr hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı belirtildi.

Kaynak: KAP

FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRME HAMLESİ

Şirketin yasal kayıtlarına (VUK) göre ise 233.700.541,51 TL net dönem karı elde edildiği bildirildi. Kristal Kola yönetimi, bu kârın dağıtılmaması yönündeki tercihini şu gerekçelere dayandırdı:

Şirketin uzun vadeli stratejileri,

Yatırım ve finansman politikaları,

Finansal yapının güçlendirilmesi gerekliliği.

Alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı karından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutar "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılacak. Kar payı dağıtılmayacağı hususu, yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

KRSTL HİSSELERİ NE DURUMDA?

KRSTL hisseleri haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Hisseler yüzde 2,72'lik düşüşle günü 8,98 TL'den sonlandırdı.

