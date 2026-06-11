Ünlü&Co, Tekfen Holding için hedef fiyatını 101,40 TL olarak belirlerken, hisseye ilişkin tavsiyesini "tut" seviyesinde açıkladı.

TKFEN hisseleri, raporun yayımlandığı tarihte 134,70 TL seviyesinden işlem görürken, aracı kurumun belirlediği hedef fiyat mevcut fiyatın altında kaldı. Bu durum, Ünlü&Co'nun hisse için kısa vadede sınırlı getiri potansiyeli öngördüğüne işaret etti.

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TKFEN hisseleri yazım sırasında yüzde 0,8’lik düşüş ile 135,8 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 10,03 düştü.

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