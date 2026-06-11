Yapılan duyuruya göre, SASA Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 46.255.615.356,80 TL'den 47.040.878.514,69 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlandı.

Bu kapsamda, 12 Haziran 2026 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin pay sayısı 47.040.878.514,69 adet olarak dikkate alınacak. Şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 51 olarak uygulanacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan düzenleme, SASA paylarının yer aldığı endekslerdeki ağırlık hesaplamalarının güncellenmesini sağlayacak.

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