Ereğli Demir Çelik'i, 175,59 milyar TL piyasa değeriyle İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 87,76 milyar TL ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) yer aldı.

METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ

EREGL: 270,480 milyar TL

ISDMR: 175,595 milyar TL

BRSAN: 87,757 milyar TL

KRDMD: 29,711 milyar TL

SARKY: 28,020 milyar TL

KCAER: 27,576 milyar TL

TCKRC: 24,242 milyar TL

MEGMT: 22,406 milyar TL

EKDMR: 20,480 milyar TL

BMSTL: 12,795 milyar TL

Veriler, sektörün en büyük iki oyuncusu olan EREGL ve ISDMR'nin piyasa değeri açısından rakiplerinden önemli ölçüde ayrıştığını ortaya koydu. İlk iki şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 446 milyar TL'ye ulaşırken, sektörün geri kalanındaki şirketler daha düşük ölçeklerde konumlandı.

Kaynak: Stockeys

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