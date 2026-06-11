Borsa İstanbul'da işlem gören metal ana sanayi şirketlerinin piyasa değerleri açıklandı. Son verilere göre sektörün en değerli şirketi 270,48 milyar TL ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) oldu.
Ereğli Demir Çelik'i, 175,59 milyar TL piyasa değeriyle İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 87,76 milyar TL ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) yer aldı.
METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ
EREGL: 270,480 milyar TL
ISDMR: 175,595 milyar TL
BRSAN: 87,757 milyar TL
KRDMD: 29,711 milyar TL
SARKY: 28,020 milyar TL
KCAER: 27,576 milyar TL
TCKRC: 24,242 milyar TL
MEGMT: 22,406 milyar TL
EKDMR: 20,480 milyar TL
BMSTL: 12,795 milyar TL
Veriler, sektörün en büyük iki oyuncusu olan EREGL ve ISDMR'nin piyasa değeri açısından rakiplerinden önemli ölçüde ayrıştığını ortaya koydu. İlk iki şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 446 milyar TL'ye ulaşırken, sektörün geri kalanındaki şirketler daha düşük ölçeklerde konumlandı.
Kaynak: Stockeys
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